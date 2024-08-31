'Сырский конкурирует с Будановым': российских добровольцев исключили из Курской операции, - Le Monde

Повстанцы немного разочарованы этим решением, но в целом довольны реализацией этой операции.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины против режима диктатора Владимира Путина воздержались от участия в наступлении ВСУ в Курской области РФ. Это мог быть шанс для них воссоединиться с родиной.

Как пишет Le Monde, Генштаб украинской армии решил не допускать российских повстанцев к самой дерзкой операции Киева за два с половиной года.

Политик Илья Пономарев, который руководит легионом "Свобода России", и Денис Капустин "Рекс", командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены из состава сил, вторгшихся в Курскую область. Двое мужчин также подтвердили гораздо более деликатную информацию, которая за последние недели стала открытой тайной в Киеве, но которую ни один официальный представитель не будет комментировать публично: Генштаб исключил ГУР, которое координирует российских повстанцев и проводит собственные операции на территории противника, из Курской операции или по крайней мере из ее начальной штурмовой фазы.

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"ГУР и российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам. Это больше по личным причинам: командующий украинской армии генерал Александр Сырский, который имеет определенное соперничество с главой военной разведки генералом Кириллом Будановым, хотел, чтобы его минута славы была успешной", - сообщил источник, близкий к повстанческим движениям.

Российские повстанцы, которые участвовали в различных вторжениях в Россию с момента своего первого рейда в марте 2023 года в Брянской области, а затем в более масштабной операции в июне 2023 года в Белгородской области, стараются не демонстрировать чрезмерного разочарования из-за своего отсутствия в Курской области.

"Если бы Киев пожелал, мы могли бы управлять этими территориями в России. В нашем движении есть бывшие местные чиновники, в том числе из Курской области, которые могли бы управлять альтернативной кремлевской местной властью", - сказал Пономарев.

Он утверждает, что "этот вариант обсуждается в Киеве".

Определенное недоверие

Более активная в военном отношении ультраправая активистская группа РДК призналась, что Курская операция была для них неожиданной.

"Это было неожиданно, и нас не приглашали участвовать, хотя мы бы хотели. С нашей стороны мы готовим другие штурмы, другие сюрпризы", - сказал Капустин.

Однако лидеры двух российских повстанческих группировок не скрывали своего восхищения успехом украинских военных в России, операцией, которая "превзошла все ожидания" и имела "утешительный" результат. Две группы, участвовавшие в военных операциях ГУР весной по обе стороны границы после российского наступления, начатого 10 мая к северу от Харькова, все еще испытывают определенное недоверие со стороны украинцев.

Пономарев охотно признает два основных препятствия на пути подъема российского восстания. Во-первых, это кадры, логистика и безопасность.

"Только 5% кандидатов в легион "Свобода России" удается выбраться из России, и то через все фильтры украинских спецслужб", - сказал он.

Второе препятствие политическое и касается не только Украины.

"Нам не хватает поддержки в Европе и США, потому что никто не хочет смены режима в России. Запад этого боится", - сказал он.

Во время поездок по западным столицам Пономарев сказал, что встречает "все больше и больше чиновников, которые частным образом признаются, что не верят в прекращение конфликта без изменений в Кремле, но предупреждают, что никогда не скажут этого публично".

Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как писало The Hill, многие прозвали маневр ВСУ безрассудной авантюрой из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Однако по мере развертывания Курской операции становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, чем застал противника врасплох.

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