Чиновника попросили прокомментировать его же слова семилетней давности.

Де-юре война на Донбассе является гражданской, однако фактически воюют Украина с Россией. С таким заявлением выступил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Об этом он сказал в комментарии местному сайту "Шиповник", журналисты которого попросили его прокомментировать слова Кима семилетней давности. Тогда будущий чиновник написал в социальной сети, что на Донбассе "украинцы убивают украинцев", но с разными мотивами.

Поясняя эти слова, глава ОГА назвал происходящее сегодня на востоке страны гражданской войной с юридической точки зрения. Де-факто - это агрессия РФ, добавил он.

"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было у обоих (сторон конфликта, - ред.). Война сейчас происходит. Де-юре – гражданская война, но де-факто - российская агрессия. То есть, они руководят нашими гражданами, которых мы ждем обратно", - сказал Ким.

Чиновник добавил, что украинские граждане, проживающие в ОРДЛО, "вернутся" после смены власти в РФ.

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Автор: Иван Бойко