Они будут помогать органам ВГА и местного самоуправления.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады и Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по ситуации на Донбассе.

"Президент Украины принял решение и завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров. Я отправляюсь по поручению президента так же на фронт", - отметил Данилов.

По его словам, завтра населенные пункты, где в результате обстрелов пострадала инфраструктура, посетит вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В свою очередь, Верещук отметила, что в Кабмине согласованы планы гуманитарного реагирования.

"Мы завтра улетаем в зону проведения ООС... Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, решать проблемы людей. Мы сможем помочь органам ВГА, местного самоуправления. Мы на контакте и уже понимаем, куда надо двигаться и что делать", - подчеркнула она.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены двое гражданских.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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