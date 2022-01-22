Украинцев заверили, что разговоры о том, что якобы власть не готова к полномасштабному вторжению вражеских войск, являются "политическими спекуляциями".

В Украине создадут особый план поведения в случае расширения военной агрессии России и полномасштабной интервенции. Сейчас инструкции относительно действий мирного населения при возможном нападении нарабатываются.

Как рассказал в интервью "Укринформу" член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, к сожалению, с начала агрессии и "до недавнего прошлого" сценарии и алгоритмы поведения гражданских при расширении агрессии РФ не были наработаны. Сейчас же в этом направлении "идет абсолютно системная работа".

"Я думаю, что в ближайшее время все граждане увидят эти алгоритмы действий", - заявил Вениславский.

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Также нардеп от "Слуги народа" напомнил, что в октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. По его словам, этот документ предусматривает действия органов госвласти и украинских военных формирований по отпору конкретных угроз.

"Там на любое развитие событий есть соответствующий алгоритм действий", - подчеркнул политик.

Вениславский убежден, что разговоры о том, что якобы власть не готова к полномасштабному вторжению вражеских войск являются "политическими спекуляциями".

"И это говорят те люди, которые не понимают, как проходит организация деятельности в управлении сферы безопасности и обороны", - добавил он.

Также нардеп заверил, что любая угрожающая ситуация будет иметь "адекватное реагирование" со стороны военно-политического руководства государства.

Что делать украинцам в случае введения ЧП или начала войны

Отметим, ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уже создал брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны" с практическими советами, которые учитывают украинский и иностранный опыт и включают рекомендации по информационной безопасности. Такой документ был презентован министерством культуры и информационной политики Украины еще летом и будет полезным в случае ЧС:

Напомним, ранее психологи дали несколько советов, как преодолеть тревогу из-за возможного нападения России.

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