Украинцы могут покупать билеты на поезда в Европе в 'Приват24': какие страны доступны

Билеты на европейские железные дороги в приложении можно приобрести на украинском языке.

Украинцы могут покупать билеты на поезда между городами Европы непосредственно в мобильном приложении "Приват24".

Как сообщила пресс-служба"ПриватБанка", с апреля продажа билетов на зарубежные железные дороги интегрирована непосредственно в "Приват24" в разделе "Транспорт".

"Билеты доступны для поездок в таких странах, как Италия, Швейцария, Испания, Польша, Германия, Словакия, Чехия и Австрия. Также доступны междугородние железнодорожные рейсы, связывающие с Польшей, например Варшава – Прага или Вена – Варшава", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис ориентирован в первую очередь на украинцев, которые из-за войны оказались за границей или часто путешествуют по Европе. Билеты на европейские железные дороги в приложении можно приобрести на украинском языке с круглосуточной поддержкой банка.

"Укрзализныця" упростила покупку льготных билетов для студентов. Отныне студенты могут приобретать льготные билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в приложении "Укрзализныцы". На данный момент онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны.

С 1 апреля льготные билеты для пассажиров с инвалидностью можно приобрести онлайн без обращения в кассу. Раньше для этого нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности для пассажира.

