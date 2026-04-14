В Steam вернули 'знаковые и культовые' игры по Warhammer 40K – цены от 33 грн

В Steam стартовала масштабная распродажа, посвященная Warhammer 40,000. Поводом для акции стало возвращение и переиздание десятков "знаковых и культовых" игр по франшизе: часть из них снова появилась в магазине, а другие выпустили впервые.

Издательство Sneg, основанное выходцами из GOG, анонсировало коллекцию Warhammer Classics. Это инициатива, которая объединит многие старые игры по вселенной. Благодаря ему в Steam удалось впервые добавить:

  • Warhammer 40,000: Fire Warrior
  • Warhammer: Shadow of the Horned Rat
  • Final Liberation: Warhammer Epic 40,000
  • Warhammer 40,000: Chaos Gate
  • Warhammer 40,000: Rites of War
  • Warhammer: Dark Omen
  • Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition

Кроме того, часть тайтлов ранее уже продавалась в Steam, но были удалены по разным причинам. Стараниями SNEG их вернули. Речь идет о:

Видео дня
  • Space Hulk
  • Space Hulk: Ascension
  • Warhammer 40,000: Armageddon
  • Warhammer 40,000: Sanctus Reach
  • Talisman: The Horus Heresy
  • Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition)
  • Talisman: Origins
  • Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles
  • Warhammer Quest
  • Warhammer Quest II: The End Times
  • Legacy of Dorn: Herald of Oblivion
  • Chainsaw Warrior
  • Chainsaw Warrior: Lords of Night

Отмечается, что почти все игры, принявшие участие в инициативе, получили технические улучшения – была значительно улучшена стабильность работы, устранены сбои и различные проблемы с совместимостью, которые могли возникать при запуске оригинала на современных компьютерах.

Сейчас большинство релизов доступны со скидками – до 20 апреля. За 33 грн можно купить Blood Bowl: Chaos Edition, за 159 грн – культовую стратегию Warhammer 40,000: Dawn of War II.

Ранее стало известно. что в одной из главных игр 2026 года будет украинская локализация. Речь идет о Control Resonant, сиквеле популярного экшена 2019 года, но с новым протагонистом и геймплеем.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060, а RTX 5070 упала на пятое место.

Вас также могут заинтересовать новости: