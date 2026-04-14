В Киев идет потепление, но потом резко похолодает и начнутся дожди (график)

Температура сразу упадет на 5 градусов.

В ближайшие дни в Киеве ожидается переменчивая погода. Сначала температура повысится, а затем похолодает и начнутся небольшие дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие часы ночью температура будет в пределах +3°...+8°, заморозков уже не ожидается.

Днем за счет прояснений по Киевской области температура будет повышаться до +12°...+18°, а 17-18 апреля из-за увеличения облачности она снизится до +9°...+14°.

Похолодание ожидается и в Киеве. Самыми теплыми будут 15 и 16 апреля, когда воздух прогреется до +16°...+18°. Однако уже 17-18 числа похолодает сразу на 5 градусов – до +11°...+13°. Вместе с похолоданием в столице ожидается и небольшой дождь.

Потепление в Украине – прогноз на ближайшие дни

В течение ближайших дней в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому значительных осадков в большинстве регионов не прогнозируют. В то же время 14 апреля циклон вызовет дожди на востоке, а уже 15-го его остаточное влияние распространится на северо-восток страны, сообщают синоптики.

В середине недели осадки возможны и на западе, а в пятницу небольшие дожди местами пройдут по всей территории. Больше всего осадков ожидается в восточных областях, на северо-востоке и в Карпатах.

Температура ночью составит +3…+8°, днем воздух будет прогреваться до +10…+18°, и до конца рабочей недели существенных изменений не предвидится. Ветер будет 7–12 м/с, с ослаблением во второй половине недели.

