Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за антисемитизм

Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля подписал Закон №2037-ІХ (законопроект № 5110), вводящий уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ).

Как отмечается, документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Объединенная еврейская община Украины приветствовала подписание закона, который Верховная Рада Украины приняла в феврале 2022 года, и напомнила, что ОЕЕОУ участвовала в разработке законопроектов №5109 (Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине") и №5110 (о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины).

Видео дня

"Выражаем благодарность автору законопроектов народному депутату Максиму Бужанскому за системную работу по принятию указанных законодательных инициатив", – отметили в ОЕУ.

