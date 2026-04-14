Артисты Цирка дю Солей, сказочная история и саундтрек от MONATIK: шоу 'Потяг у дива' впервые в Национальном цирке

С 18 апреля компания Stage Show – создатели популярных постановок "Стражи мечты" и "Мавка" – впервые покажет шоу "Потяг у дива" под куполом Национального цирка Украины.

Это удивительное зрелище с участием артистов Цирка дю Солей о четырех девушках из приюта, где мечтать запрещено. Один гудок – и поезд отправляется в мир, где есть место дружбе, смелости и чуду. Героини знакомятся с таинственными обитателями волшебной вселенной мечтаний, преодолевают ловушки Ворона и злой директорши Крук, ища похищенного Зайченка.

Крупнейшая арена страны полностью раскрывает масштаб постановки, которой уже аплодировали более 20 000 зрителей в городах по всей Украине. На сцене – семь артисток оригинальных жанров и семь танцовщиц, воздушные трюки на высоте, акробатика мирового уровня и саундтрек от MONATIK. Технологичные декорации и световые эффекты превращают каждую сцену в отдельную вселенную, а зрелище разворачивается на 360 градусов – без животных, но с живыми эмоциями, от которых замирает дыхание.

Если давно не было повода выйти всей семьей – вот он.Шоу "Потяг у дива" будет проходить каждую субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00. Покупайте билеты без комиссии на сайте или в кассе цирка.

