Синоптик Диденко порадовала украинцев прогнозом на 15 апреля, но есть нюанс

Сегодня ночью будет еще холодно, а завтра днём в ряде областей пройдут дожди и будет ветрено.

В среду, 15 апреля, украинцев ждет преимущественно сухая и довольно теплая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, наша страна будет находиться в гребне финского антициклона Quirin, благодаря чему будет преимущественно солнечно и сухо.

"Лишь атмосферный фронт с востока затронет Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области небольшим дождем", – уточнила эксперт.

Ближайшая ночь еще будет холодной, +1...+5 градусов. Днем воздух уже прогреется до более приятных +12...+17 градусов, только на северо-востоке будет прохладно, +9...+12 градусов.

"Ветер в Украине северо-западный, умеренный, временами порывистый. Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще прохладно", – предупредила Наталья Диденко.

В Киеве 15 апреля ожидается сухая погода с прохладной ночью, ведь термометры покажут +3...+5 градусов. День будет теплым – до +15 градусов.

"Ветер в столице завтра северо-западный, до обеда порывистый, во второй половине дня утихнет, на улице будет хорошо", – порадовала прогнозом Наталья Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в столице потеплеет до +16°...+18°, но 17-18 апреля температура снизится сразу на 5 градусов и пройдут небольшие дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: