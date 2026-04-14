Пользователи назвали лучший планшет 2026 года: и это не Android

Планшет Apple iPad 11 (2025) стал самым высоко оцененным устройством на Amazon, согласно отзывам покупателей. Девайс не только удерживает лидерство по продажам в категории планшетов, но и собирает тысячи положительных оценок от реальных пользователей
По данным ритейлера, около 95% покупателей поставили гаджету 4 звезды и выше, а общий рейтинг достигает 4,7 балла на основе более чем 21 тысячи отзывов.
Популярность устройства объясняется сочетанием цены, производительности и удобства. Базовая версия планшета стоит 349 долларов, но часто продается со скидками, что делает его одним из самых доступных устройств Apple.
Планшет оснащен чипом A16 с 5-ядерным CPU и 4-ядерной графикой, а также 16-ядерным Neural Engine. Он получил 11-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей и базовую память от 128 ГБ.
Пользователи в своих обзорах особенно хвалят высокую автономность, стабильную производительность, качественный экран и простоту использования.
Несмотря на высокий рейтинг, у планшета есть и недостатки. Некоторые покупатели жалуются на сложности с возвратом товара через Amazon в случае проблем.
Также специалисты отмечают компромиссы: дисплей уступает более дорогим моделям, а поддержка аксессуаров ограничена по сравнению с линейками Pro и Air.
Несмотря на мнение, что планшеты теряют актуальность, iPad по-прежнему востребован – особенно среди студентов, художников, офисных сотрудников, работающих удаленно и пользователей, которым нужна компактная замена ноутбуку.
Меж тем Apple уже готовит обновление своего бюджетного планшета. Базовый iPad должен получить чипсет A18, что станет важным апгрейдом по сравнению с нынешним A16. Главная особенность – наличие Apple Intelligence, благодаря чему даже доступная модель впервые сможет работать с ИИ-функциями.
