Пользователи назвали лучший планшет 2026 года: и это не Android

Общий рейтинг iPad 11 достигает 4,7 балла на основе более чем 21 тысячи отзывов.

Планшет Apple iPad 11 (2025) стал самым высоко оцененным устройством на Amazon, согласно отзывам покупателей. Девайс не только удерживает лидерство по продажам в категории планшетов, но и собирает тысячи положительных оценок от реальных пользователей

По данным ритейлера, около 95% покупателей поставили гаджету 4 звезды и выше, а общий рейтинг достигает 4,7 балла на основе более чем 21 тысячи отзывов.

Популярность устройства объясняется сочетанием цены, производительности и удобства. Базовая версия планшета стоит 349 долларов, но часто продается со скидками, что делает его одним из самых доступных устройств Apple.

Планшет оснащен чипом A16 с 5-ядерным CPU и 4-ядерной графикой, а также 16-ядерным Neural Engine. Он получил 11-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей и базовую память от 128 ГБ.

Пользователи в своих обзорах особенно хвалят высокую автономность, стабильную производительность, качественный экран и простоту использования.

Несмотря на высокий рейтинг, у планшета есть и недостатки. Некоторые покупатели жалуются на сложности с возвратом товара через Amazon в случае проблем.

Также специалисты отмечают компромиссы: дисплей уступает более дорогим моделям, а поддержка аксессуаров ограничена по сравнению с линейками Pro и Air.

Несмотря на мнение, что планшеты теряют актуальность, iPad по-прежнему востребован – особенно среди студентов, художников, офисных сотрудников, работающих удаленно и пользователей, которым нужна компактная замена ноутбуку.

Меж тем Apple уже готовит обновление своего бюджетного планшета. Базовый iPad должен получить чипсет A18, что станет важным апгрейдом по сравнению с нынешним A16. Главная особенность – наличие Apple Intelligence, благодаря чему даже доступная модель впервые сможет работать с ИИ-функциями.

