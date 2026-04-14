Новый водный путь за €23 миллиарда: Турция готовит свой 'Суэцкий канал', - СМИ

Он позволит обойти стратегические ловушки и принесет огромные доходы.

На фоне энергетического кризиса, вызванного блокированием Ормузского пролива, Турция ускоряет строительство "Стамбульского канала", сообщает Business Insider Africa.

Новый искусственный путь пройдет параллельно Босфору, соединяя Черное и Мраморное моря. Как отмечается в материале, канал сможет обслуживать около 160 судов или танкеров в день.

По данным издания Express, общая стоимость проекта составляет 23 миллиарда евро: 13 миллиардов – на саму артерию, а 10 миллиардов – на инфраструктуру прилегающих территорий.

"Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции. Мы рассматриваем Стамбульский канал как проект, спасающий будущее Стамбула. Он должен обеспечить безопасность жизни и имущества на Босфоре для окружающих жителей", – заявил в 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главная интрига – право на сбор пошлин. По правилам ООН, естественные проливы такие, как Босфор являются бесплатными. Однако за искусственные каналы, такие как Суэцкий или Панамский, страны законно взимают деньги. Стамбульский канал позволит Турции монетизировать трафик по примеру Египта.

Для сравнения, доходы Суэцкого канала только за период с 1 января по 8 февраля 2026 года достигли $449 миллионов. Как сообщает Arab News, МВФ прогнозирует рост этих доходов до $11,9 миллиарда к 2030 году.

Ситуация в Персидском заливе

Ранее УНИАН писал, что США начали масштабную блокаду Ормузского пролива.

"Немедленно, начиная с этого момента, Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс блокирования любых и всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. ... Другие страны будут участвовать в этой блокаде", – написал Трамп

Американский лидер связал открытие Ормузского пролива для всех судов с предварительным разминированием иранских снарядов. Параллельно с этим под прицел Трампа попали компании, платившие Тегерану за "безопасный проход": теперь на их суда будут охотиться по всему миру.

Впоследствии стало известно, что США отправили для разминирования корабли, которые для этого не предназначены. Два американских эсминца уже вошли в пролив для подготовки к разминированию.

Однако в Business Insider ставят под сомнение их эффективность, поскольку эти корабли предназначены для боевых действий, а не для поиска мин.

