Металлурги призвали отменить ограничения срока службы вагонов: последствия будут катастрофическими

Представители горно-металлургического комплекса обратились к правительству с требованием отменить ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов. В отрасли предупреждают, что сохранение действующих правил после войны может привести к замедлению восстановления промышленности, сокращению экспорта, валютных поступлений и налоговых платежей, а также к потере рабочих мест. Кроме того, существует значительный риск для сектора безопасности – ведь дефицит вагонов может ограничить перевозку стратегических и военных грузов. Соответствующее письмо отраслевое объединение "Укрметаллургпром" (УМП) направило вице-премьер-министру по восстановлению – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе.

В нем говорится о необходимости пересмотра приказа Мининфраструктуры №647, который предусматривает ограничение срока эксплуатации вагонов, ведь возвращение к жестким возрастным ограничениям после завершения военного положения может привести к "катастрофическим последствиям" для рынка перевозок.

По данным "Укрзализныци", в 2026–2031 годах из эксплуатации выйдет 67,8 тыс. вагонов, из которых около 42 тыс. – парк самой компании. В частности, количество вагонов может сократиться с 84,6 тыс. в 2026 году до 45 тыс. в 2031-м. Парк полувагонов за этот период сократится с 32,7 тыс. до 15 тыс., а зерновозов – с 10,7 тыс. до фактически 322 единиц.

По оценкам УМП, к 2031 году под списание подпадает 28,7 тыс. вагонов рабочего парка, что означает сокращение еще на 30%. Такой объем потерь не может быть компенсирован ни за счет внутреннего производства, ни за счет импорта.

В отрасли отмечают, что для замещения выбывшего парка требуется около $1,8 млрд инвестиций, однако в условиях войны и ограниченных ресурсов это нереалистично. Кроме того, производственные мощности не позволяют в сжатые сроки изготовить почти 29 тыс. новых вагонов, а потеря части металлургической базы, в частности "Азовстали" и ММК им. Ильича, дополнительно осложняет ситуацию.

При этом сокращение парка вагонов будет происходить на фоне ожидаемого роста объемов перевозок в период восстановления страны как минимум на 30%. Это, по оценкам бизнеса, приведет к структурному дефициту, в частности нехватка полувагонов может достичь 24,7 тыс. единиц.

Среди последствий – невозможность обеспечить перевозку необходимых объемов грузов, рост стоимости аренды вагонов, повышение логистических расходов и снижение конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках.

В макроэкономическом измерении это будет означать замедление восстановления промышленности, сокращение экспорта, валютных поступлений и налоговых платежей, а также потерю рабочих мест. Отдельно подчеркивается риск для сектора безопасности, поскольку дефицит вагонов может ограничить перевозку стратегических и военных грузов.

В УМП отмечают, что достаточный парк вагонов имеет критически важное значение для послевоенного восстановления, в частности для транспортировки стройматериалов, металла и энергетического оборудования. В случае дефицита это может стать "узким местом" для реализации инфраструктурных проектов.

Представители отрасли также отметили, что в мировой практике вагоны списывают не только по возрасту: в США и странах ЕС основным критерием является техническое состояние, а не год выпуска. В связи с этим бизнес предлагает отказаться от предельных сроков эксплуатации и вернуться к модели списания вагонов по их техническому состоянию. В "Укрметаллургпроме" уже разработали соответствующие изменения в законодательство и призывают правительство поддержать эту инициативу.

Вас также могут заинтересовать новости: