Зеленский подписал закон об уплате военного сбора после войны

Принятие закона требовал МВФ в рамках программы кредитования Украины.

Военный сбор в Украине будут уплачивать в течение трех лет после завершения войны. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Верховной Рады.

Принятый законопроект № 15110 был так называемым "маяком", то есть одним из ключевых требований Международного валютного фонда для продолжения программы кредитования страны.

За счет военного сбора Украина не только будет поддерживать боеспособность своих Вооруженных Сил после войны, но и частично финансировать восстановление и реконструкцию разрушенной оккупантами инфраструктуры.

Ставки военного сбора не меняются и остаются на уровне:

для физических лиц – 5% дохода;

для ФОП на едином налоге 1, 2 и 4 групп – 10% от минимальной зарплаты ежемесячно (в 2026 году это 865 грн);

для плательщиков единого налога 3-й группы (как ФОП, так и юрлиц, кроме е-резидентов) – 1% от дохода.

Требования МВФ – последние новости

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что принятый законопроект № 15110 является одним из обязательств перед МВФ. Чиновник выразил надежду, что принятие документа позволит успешно провести переговоры с Фондом. В парламенте его поддержали 257 народных депутатов.

В рамках программы расширенного финансирования от МВФ Украина должна получить 8,1 млрд долларов в течение четырех лет. В то же время официальный Киев взял на себя обязательство выполнить ряд структурных требований Фонда.

Помимо продления уплаты военного сбора на три года после отмены военного положения, МВФ требовал от Украины ввести налогообложение международных посылок и внедрить международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Отдельным деликатным вопросом стало введение НДС для индивидуальных предпринимателей, по поводу которого стороны пока не могут прийти к консенсусу.

