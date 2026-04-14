Эти знаки Зодиака входят в период удачи и прорыва: кому скоро повезет

В списке есть представители знака Телец.

К концу апреля 2026 года четыре знака Зодиака наконец почувствуют, что все начинает становиться на свои места. Астролог Джошуа Пингли отметил, что этот период принесет им облегчение, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Для Овнов этот месяц приобретает особое значение. Пингли объяснил, что в середине апреля в их знаке сосредоточится сразу несколько астрологических тел, что создаст мощный энергетический фон. С одной стороны, такая интенсивность даёт вам силы и возможность раскрыться, но с другой – может вызывать ощущение перегрузки и внутреннего давления.

Тем не менее, благодаря природной амбициозности и высокой мотивации, вы продолжаете двигаться вперёд и добиваетесь результатов, не оглядываясь на мнение окружающих. По словам астролога, именно такие смелые и решительные действия дают сигнал, что вы готовы к качественно новому этапу жизни. В результате обстоятельства начинают постепенно складываться в вашу пользу.

Телец

Для Тельцов наступает долгожданный переломный момент. Уран – планета перемен, свободы и неожиданностей – покидает ваш знак после восьми лет влияния, и вы уже начинаете замечать, как ситуация выравнивается. Пингли отметил, что вторая половина месяца совпадает с вашим астрологическим сезоном и становится временем, когда появляется внутренняя опора.

Он также подчеркнул, что апрель приносит ощущение стабильности, последовательности и большей безопасности на будущее. Постепенно усиливается внутренний покой, а влияние уходящего Урана помогает упорядочить разные сферы жизни – от финансовых вопросов до личных отношений. Если последние годы казались напряжёнными, сейчас появляется повод выдохнуть: сложный этап подходит к завершению.

Весы

Апрель для Весов начался с полнолуния в их знаке, что задало позитивный эмоциональный фон. Пингли объяснил, что это можно воспринимать как знак надежды и намёк на реальные улучшения. Вы уже начинаете замечать, что многое становится на свои места, особенно после того, как отпустили людей или установки, которые тормозили ваше развитие.

Этот процесс требует усилий, поскольку придётся окончательно отказаться от привычки подстраиваться под других. Однако речь не идёт о потере себя – наоборот, вы сохраняете здравый смысл и внутренний баланс, но при этом начинаете ставить собственные интересы на первое место. Весы двигаются вперёд спокойно и без лишнего шума, стараясь сохранять достоинство и внутреннюю гармонию.

Близнецы

Для Близнецов текущий период может казаться немного затянувшимся и даже застойным, однако к концу месяца ситуация резко меняется. Пингли отметил, что в этот момент привычные правила словно перестают действовать, открывая пространство для неожиданных событий.

В свойственной вам манере вы предпочитаете не раскрывать планы и действовать тихо, наблюдая за происходящим. Несмотря на вашу природную общительность, в апреле вы выбираете более сдержанную стратегию, шаг за шагом продвигаясь вперёд и замечая, как обстоятельства постепенно складываются в вашу пользу.

Астролог также подчеркнул важность наведения порядка в делах до того момента, как Уран перейдёт в ваш знак в конце месяца. С его приходом начинается период непредсказуемости, который можно описать как время, когда стоит ожидать неожиданного. Это принесёт множество перемен и новых впечатлений, поэтому скучать точно не придётся.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже в ближайшее время.

