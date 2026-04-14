Популярный украинский певец ответил, действительно ли Тина Кароль является его продюсером

У артистов есть несколько совместных хитов.

Молодой украинский певец Олег Шумей, выступающий под сценическим именем Shumei, рассказал о сотрудничестве с Тиной Кароль.

Ранее украинский композитор Евгений Рыбчинский отмечал, что артистов связывают не только дуэтные композиции "Стерва" и "Дзвони", которые собрали миллионы просмотров на YouTube и стали настоящими хитами. По его словам, Тина занимается продюсированием певца. Однако на днях сам Shumei признался, правда ли это.

"Я это слышал. Это неправда. Я уважаю Тину Кароль. Мы с ней в дружеских отношениях, у нас есть даже несколько дуэтов. Она подарила нам песню "Выше облаков", но она не является моим продюсером", - подчеркнул певец в проекте "Тур зірками".

Олег добавил, что артистка может давать ему советы по творчеству, но у него есть собственная команда.

"Она иногда дает мне какие-то подсказки по разным вопросам, конечно, но она не является моим продюсером. Никогда им не была. У нас есть команда, и мы всей этой командой работаем и создаем украинскую музыку", – отметил исполнитель хита "Пробач".

Что известно о певце Shumei

Олег родом из Франковщины. Артист участвовал в различных песенных конкурсах, но настоящую популярность получил в первые дни полномасштабной войны, когда опубликовал дебютное видео на авторскую песню "Тревога". Также Shumei покорил сердца украинцев кавер-версией композиции "Біля тополі", которая вошла в тренды YouTube, чарт топ-100 Apple Music в Украине и в список 200 самых популярных видеоклипов на украинском языке в истории.

Напомним, ранее Тина Кароль назвала молодых украинских исполнителей, которые "очень засияли".

Вас также могут заинтересовать новости: