100 дней Буданова на Банковой: СМИ рассказали о ключевых решениях и первых результатах

Одним из ключевых направлений стало участие в переговорном процессе.

Кирилл Буданов за первые 100 дней на посту главы Офиса президента продемонстрировал курс на практические действия и попытку перевести государственную систему в более проактивный режим. Об этом говорится в материале ТСН "Десять действий Буданова за сто дней".

"Действие - основа всего: из действий и их последствий состоит этот мир, и только действие приведет к результату". Этот тезис он озвучил во время встречи со студентами Kyiv School of Economics - и, как отмечают авторы, он стал отражением подхода первых месяцев работы на Банковой: акцент не на риторике, а на конкретных шагах и результатах.

Одним из ключевых направлений стало участие в переговорном процессе. Речь идет не только об вовлеченности, но и о попытке изменить саму логику переговоров - перейти от формального присутствия к достижению результатов и вернуть Украине роль полноценного субъекта международного диалога.

Параллельно был централизован процесс обмена пленными. За этот период домой вернули 659 украинцев, а само направление интегрировали в более широкий переговорный трек. В результате гуманитарные вопросы все больше выходят на уровень международной дипломатии с участием партнеров.

Важным внешнеполитическим шагом стала разработка стратегии расширения присутствия Украины в Африке. После межведомственного совещания с участием МИД, СВР и ГУР было объявлено о формировании системной политики в отношении стран континента и Глобального Юга - с определением приоритетов и механизмов продвижения интересов.

Среди внутренних инициатив - создание Национального пантеона. Проект предусматривает возвращение праха выдающихся украинцев на Родину и формирование в Киеве символического пространства исторической памяти. По предварительным данным, уже идентифицированы десятки таких захоронений в разных странах мира.

Отдельный блок решений касается экономики. Буданов возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства и задекларировал подход, согласно которому экономика рассматривается как составляющая национальной безопасности. Речь идет об изменении роли государства - от контролирующего органа к партнеру для бизнеса.

В социальном направлении акцент сделан на программе доступного жилья "єОселя". Она уже охватила более 24 тысяч семей, а сама тема жилья рассматривается как инструмент возвращения украинцев, поддержки военных и восстановления экономики.

Также среди приоритетов - сохранение культурного наследия. В этом контексте культура рассматривается не только как гуманитарная сфера, но и как элемент безопасности и международного позиционирования Украины.

В сфере ветеранской политики инициировано изменение подхода: от модели социальной помощи - к интеграции ветеранов как активного ресурса государства. Речь идет об их роли в развитии громад и послевоенном восстановлении.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству с религиозными организациями. Церковь рассматривается как партнер в гуманитарных вопросах, поддержке военных и противодействии российскому влиянию в духовной сфере.

Ключевым управленческим решением называют переформатирование Офиса президента. Речь идет об уменьшении внутренних конфликтов, усилении координации и переходе к более открытому взаимодействию с парламентом.

Обобщая, основные изменения сводятся к трем вещам: скорость принятия решений, четкая вертикаль ответственности и опора на глубокую аналитику. По этой логике, Офис президента постепенно переходит от реактивной модели к проактивной - с фокусом на результат.

