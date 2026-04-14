'Пытаемся идти по лезвию ножа': в НБУ дали неутешительный прогноз по экономике Украины

Побочные последствия войны, в частности рост цен на удобрения, будут весьма значительными.

Рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, может повысить инфляцию в Украине на 1,5–2,8 процентных пункта. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, пишет Reuters.

По его словам, регулятор и в дальнейшем будет придерживаться цели снизить инфляцию до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты для достижения этого показателя.

"Мы пытаемся идти по лезвию ножа", – сказал Пышный, отметив, что цены уже начали расти.

Отвечая на вопрос, повлияет ли война на пересмотр экономических прогнозов, он сообщил, что на следующей неделе в НБУ запланированы заседания, на которых оценят полное влияние ситуации на экономику Украины. В то же время вторичные эффекты войны, в частности рост цен на удобрения, также будут "достаточно значительными".

Между тем, массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, по его словам, будут сдерживать экономический рост и усиливать отток населения.

Хотя правительство ожидает, что после завершения боевых действий миграционный баланс станет положительным, длительный конфликт может затруднить возвращение части из примерно 6 миллионов украинцев, которые остаются за границей.

"Чем дольше это длится, тем выше риск того, что украинцы за рубежом ассимилируются", – подытожил он.

Отмечается, что Пышный входит в состав украинской делегации, которая участвует в весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Цель – сохранить вопрос войны России против Украины, которая продолжается уже пятый год, в центре внимания, несмотря на новый конфликт на Ближнем Востоке.

Инфляция в Украине и мире на фоне войны в Иране – последние новости

Мировые цены на продовольствие в марте выросли под влиянием цен на энергоносители и увеличения транспортных расходов, связанных с войной на Ближнем Востоке. Это второй подряд рост индекса цен на продовольственные товары, который отслеживает цены на зерно, сахар, мясо, молочные продукты и растительное масло, после того как в феврале он вырос впервые за пять месяцев.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в марте 2026 года ускорилась до 1,7% (против 1% в предыдущем месяце). В годовом выражении потребительская инфляция составила 7,9%, сообщила Государственная служба статистики.

Вас также могут заинтересовать новости: