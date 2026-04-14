Не всегда стоит использовать сыпучие средства для стирки.

В магазинах есть огромный выбор средств для машинки, и многие задумываются над тем, что лучше – гель или порошок для стирки.

УНИАН решил разобраться, в чем заключаются главные отличия этой бытовой химии, как сделать выбор правильно и получить чистые и приятные на ощупь вещи.

Что лучше для стирки – гель или порошок

Стиральные порошки содержат гранулированные вещества, которые должны раствориться в воде, смешаться и только после этого начнут активно очищать одежду.

Видео дня

В этом и заключаются их главные минусы:

Они могут полностью не раствориться, если температура воды будет слишком низкая (30-40 градусов).

Средства останутся в волокнах ткани, если в стиральной машине установлено недостаточное количество циклов полоскания.

Если порошок не растворится и не выполощется, вещи могут стать неприятными на ощупь, на них будут появляться разводы (особенно – на цветных изделиях).

Такая проблема сейчас особенно актуальна, поскольку есть много вещей, которые производители рекомендуют стирать при температуре от 30 до 40 градусов. При таком температурном режиме точно понятно, что лучше – гель или стиральный порошок.

Жидкое средство содержит уже смешанные компоненты для стирки, быстро растворяется, легче выполаскивается и не остается в волокнах, поэтому после стирки с ним вещи могут казаться более мягкими.

Еще один важный плюс геля – его легче использовать и хранить. Стиральные порошки часто рассыпаются, а если потеряется специальная мерная ложка, сложно угадать, сколько именно вещества нужно засыпать в машинку.

С гелеобразными средствами все намного проще – их просто нужно налить в мерный колпачок-крышку, перелить в специальный отсек машинки и можно запускать стирку.

Что лучше отстирывает – порошок или гель

У стирального порошка есть преимущество при некоторых условиях – если вы стираете сильно загрязненные грубые вещи, например, полотенца или рабочую одежду, то нужно выставить высокую температуру (60 градусов) и насыпать средство для стирки. В таких условиях порошок может справляться с загрязнениями эффективнее, чем гель. При высокой температуре он растворится, а потом все его компоненты смогут справиться с загрязнением.

Что лучше для стиральной машины – гель или порошок

Сейчас часто включают короткие программы, во время которых вещи стираются при низкой температуре (30-40 градусов) и при этом используется минимальное количество воды. В таком случае порошок плохо растворяется и выполаскивается – он может оставаться не только в волокнах вещей, но и в машинке и канализационных трубах, что со временем приводит к засорам.

Поэтому, если температура стирки низкая, стоит использовать гель.

Ранее журналисты выяснили, как убрать застарелый жир с кухонных шкафов.

