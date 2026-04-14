Тоня Матвиенко рассказала, чем закончился конфликт с Рыбчинским по поводу авторских прав

Артистка также рассказала, как отреагировала на заявление композитора.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, чем завершился конфликт с композитором Евгением Рыбчинским по поводу авторских прав.

Напомним, в прошлом году мужчина отметил, что артистка без официального разрешения исполняет чужие песни, написанные для ее покойной матери Нины Матвиенко. В частности, речь шла о композиции "Ой, летели дикие гуси", автором которой является покойный композитор Игорь Поклад. Как отметил Евгений Рыбчинский, жена композитора может подать в суд на Матвиенко, поскольку права на музыку принадлежат ей. Но Тоня отметила, что эти недоразумения ей уже удалось уладить между собой.

"Заплатила то, что они хотели. Расстались. Я сама позвонила, и на этом все. Я сделала то, что они хотели, как по закону", – подчеркнула Матвиенко в интервью журналистке Алине Доротюк.

Она не стала называть конкретную сумму, ведь отметила, что подписала договор о неразглашении. Однако об этой ситуации с композитором сказала так:

"Это было очень неприятно. Но они были правы, они же тоже обижались на меня. Так сложилось".

По словам Тони, она любит все композиции, которые пела Нина Митрофановна. Однако признается, что пока не может выкупить права на их исполнение.

"Я люблю все мамины песни, но не все могу исполнять по авторским правам. У меня не хватает денег, чтобы все перепеть. Можно выкупить все, но это дорого. Все песни, которые исполняла мама, они мне очень близки и людям, но не на все у меня есть право. Если в какой-то момент захочу, то я заплачу. Это можно сделать одноразово", – добавила артистка.

