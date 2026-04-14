Вышел трейлер нового сериала от братьев Дафферов – его уже прозвали 'Stranger Things о пенсионерах'

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер научно-фантастического хоррор-сериала "Бороуз" (The Boroughs), продюсерами которого выступили создатели "Очень странных дел" братья Дафферы.

На этот раз события будут происходить в пансионате для пожилых людей в живописном городке Бороуз, где группа пенсионеров должна объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая хочет украсть у них самое ценное, что у них осталось – время.

В соцсетях сериал уже окрестили "Очень странными делами в доме престарелых".

Главные роли в шоу получили Билл Пуллман ("День независимости", "Носсе", "Праведник в никуда", сериал "Грешники"), Джина Дэвис ("Муха", "Битлджус", "Тельма и Луиза", "Остров головорезов"), Альфред Молина ("Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Человек-паук 2", "Фрида"), Кларк Питерс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Джон Уик", "Пятеро одной крови", сериал "Прослушка"), Элфри Вудворд ("Первобытный страх", "Первый мститель: Противостояние", "Серый человек", сериал "Настоящая кровь") и Денис О'Хер (сериал "Американская история ужасов").

Первый сезон сериала "Бороуз" будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно на Netflix 21 мая 2026 года.

Другие проекты братьев Дафферов для Netflix

Напомним, что после завершения пятого сезона хитового шоу "Очень странные дела" было анонсировано сразу несколько проектов Netflix, продюсируемых его авторами, братьями Дафферами.

В частности, 26 марта 2026 года вышел хоррор-мини-сериал "У меня очень плохое предчувствие", а уже 23 апреля этого же года выйдет анимационный сериал "Очень странные дела: Истории из 85-го".

