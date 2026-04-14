Вышли из трубы и пытались проникнуть в тыл: десантники рассказали, чем закончилась попытка россиян

Их вовремя заметили и всех уничтожили.

В Сумской области 29 российских оккупантов предприняли попытку проникновения в тыл наших позиций, используя газопровод и сложные погодные условия. Об этом сообщила в Telegram 71-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ.

При этом отмечается, что это не первая подобная попытка на этом направлении - противник уже ранее использовал этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски.

В видео, которое разместила бригада, отмечается, что 29 оккупантов пытались проникнуть в тыл бригады.

"По своей традиции они вылезли из трубы, разделились на три группы и принялись удобрять украинскую землю. Благодаря слаженной работе подразделений разведки, артиллерии и экипажей БПЛА все враги были ликвидированы", - говорится в видео.

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов отмечал, что россияне заметно активизировали свои наступательные усилия в Сумской области и имеют определенные продвижения вдоль границы.

По его словам, речь идет, в частности, о Грабовском и к северу от него, где есть еще одна "зона вклинения".

Он добавил, что россияне очень активно пытаются продвигаться и наращивать свои зоны контроля. При этом, по его словам, речь идет о небольших расстояниях - примерно 1-1,5 км от границы.

