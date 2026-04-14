Адвокат Галущенко заявил о положительных результатах 'Центрэнерго' и поставил под сомнение логику подозрения

Адвокат экс-министра юстиции Германа Галущенко Виталий Свирепов обратил внимание на обнародованные результаты деятельности ПАО "Центрэнерго" за 2025 год, которые, по его словам, свидетельствуют о резком улучшении финансового состояния компании после длительного периода убыточности. Об этом пишут "Українські новини".

По официальным данным компании, "Центрэнерго", 78,3% акций которой принадлежит государству, завершило 2025 год с чистой прибылью в 4,64 млрд грн. Выручка составила 23 млрд грн, рентабельность – 22%. Компания также сообщила об уплате 2,7 млрд грн налогов и сборов, погашении 2 млрд грн долгов прошлых периодов и инвестировании еще 2 млрд грн собственных средств в восстановление мощностей после российских обстрелов.

Кроме того, "Центрэнерго" заявило о существенном улучшении баланса: собственный капитал вырос с минус 6 млрд грн до плюс 2 млрд грн, что в компании охарактеризовали как фактический выход из дефолта.

В то же время он подчеркнул, что такие показатели прямо контрастируют с фабулой подозрения, в котором его подзащитному вменяют влияние на деятельность "Центрэнерго".

"В подозрении утверждается, что Галущенко вместе с Гринчуком влияли на работу компании. Если исходить из обнародованных результатов, то это "влияние", даже в условиях постоянных обстрелов и уничтожения генерации, привело к тому, что предприятие впервые за много лет стало прибыльным", – отметил Свирепов.

Он также добавил, что сторона защиты ожидает обнародования финансовых результатов другой государственной компании – "Энергоатома", которая фигурирует в деле.

"С нетерпением ждем результатов "Энергоатома", где, по версии следствия, якобы происходило хищение. Убеждены, что эти показатели также могут существенно отличаться от изложенной в подозрении картины", – подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее правоохранительные органы сообщили о подозрении ряду лиц по делу, связанному с возможным влиянием на деятельность государственных энергетических компаний, в частности "Центрэнерго" и "Энергоатома". Сторона защиты настаивает на необоснованности обвинений и указывает на финансовые результаты предприятий как на контраргумент.

