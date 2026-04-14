Тринчер призналась, как бросила парня онлайн: 'Я пересматривала это 10 раз'

Артистка поделилась, почему после расставания стала гордиться собой.

Известная певица Анна Тринчер впервые призналась, что после скандального разрыва с блогером-беглецом Александром Волошиным была влюблена, но и этот роман уже в прошлом.

В интервью проекту "Тур зірками" исполнительница рассказала, как бросила парня онлайн, "по кружочкам".

"Я пересматривала эти кружочки раз 10. Это было феерично. Я очень гордилась собой. Гордилась той маленькой девочкой, которую обидели в прошлом, которая не смогла тогда за себя постоять. А сейчас она никогда не будет обижена, потому что у нее всегда есть я, и она для меня самое большое сокровище, которое существует", – отметила звезда.

По ее словам, раньше любые, даже недолгие отношения, разбивали ее вдребезги. Сейчас все изменилось.

"Я пришла к выводу, что с каждым новым опытом ты становишься менее чувствительной в хорошем смысле этого слова, потому что ты больше сохраняешь свои внутренние ощущения, свои чувства и себя как человека... Я так долго искала, кто меня защитит. А оказывается, во мне гораздо больше воли и силы, чтобы защитить себя саму", – заявила Тринчер.

Напомним, как писал ранее УНИАН, Анна Тринчер заявила, что готова к новым отношениям после развода с блогером-беглецом Волошиным.

