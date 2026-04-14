Дизайн маникюра, о котором окружающие скажут 'вау!': 8 идей для весны (фото)

Идеальный весенний образ начинается с кончиков пальцев.

Такой маникюр выходит за рамки стандартов, но прекрасно иллюстрирует весеннее настроение. Длина ногтей не имеет значения, главное – желание удивлять необычными рисунками и сочетаниями цветов, а также умелый мастер маникюра рядом, который поможет воплотить идеи в жизнь, пишет журнал Parade.

Маникюр весна 2026 - лучшие дизайны

Маникюр должен быть целостным, современным и отражать индивидуальность, сохраняя легкость и актуальность. Стоит ориентироваться на варианты, которые подчеркивают ваше настроение и выглядят гармонично именно для вас. И вот какие "весенние" дизайны советуют мастера:

Цветные цветы. Полевые цветы на "голых" ногтях – новый тренд в маникюре. Для этого не обязательно иметь длинные ногти, поэтому такой дизайн будет хорошо смотреться даже на коротких.

Украшения из акрила. Цветы в весеннем маникюре настолько популярны, что могут быть не только нарисованы, но и использованы в качестве объемных украшений на окрашенных в любой цвет ногтях. В отличие от первого варианта, для акриловых цветов подойдут только длинные ногти.

Полька-дот. Обычный пастельный цвет, разбавленный легким классическим узором из одинаковых кружков, расположенных в шахматном или линейном порядке, придаст интересную изюминку всему образу. Принт, символизирующий игривость и элегантность, словно создан для весны.

Градиент. Этот дизайн для тех, кто не любит сложный нейл-арт, но хочет быть в тренде этой весны. Самые популярные цвета – светлые, но никто не мешает экспериментировать и выбирать любимые.

Неоновые цвета. Одна из вариаций французского маникюра, которая подойдет к любому наряду и будет напоминать о том, что скоро лето. Главное – как можно больше неоновых оттенков на кончиках пальцев.

Розовый с переливами. Если хочется иметь уникальный рисунок на ногтях, стоит отдать предпочтение маникюру в стиле тай-дай. Каждый такой узор единственный в своем роде и неповторимый. Он точно будет привлекать внимание, а в светлых тонах подойдет и для офиса, и для свиданий.

Бабочки на ногтях. Добавить изюминку к классическому французскому маникюру можно с помощью рисунков. Бабочки – символ наступившего тепла. Они идеально подойдут и к деловому костюму, и к коктейльному платью.

Клетчатый узор. Такой маникюр напоминает радугу, которую чаще всего можно увидеть осенью или летом. Он добавит яркого акцента всему образу и особенно гармонично будет смотреться с легкими платьями или светлым деловым костюмом.

