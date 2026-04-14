Джамала впервые рассказала о конфликте на 'Евровидени': 'Досталось моей команде'

Артистка отметила, что нарушила одно из условий во время выступления.

Известная украинская певица Джамала, победившая на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году, рассказала о конфликте на шоу.

Не секрет, что после получения главного приза – "Хрустального микрофона" – артистка часто выступала на сцене "Евровидения" в качестве звездной гостьи. Так, 2023 год не стал исключением. Однако тогда, по словам Джамалы, она нарушила одно условие после исполнения песни на международной арене.

"Когда я в Ливерпуле сказала "Слава Украине" на "Евровидении" после своего выступления, досталось моей команде, потому что это было прописано. Мне лично никто не сказал: "Ты снова со своим "Слава Украине", а команде сказали", – вспомнила певица в комментарии для "Радио Максимум".

Видео дня

Также Джамала ответила, хотела бы она снова повторить свой триумф и принять участие в "Евровидении" во второй раз. На этот вопрос звезда коротко ответила: "Нет".

К слову, певица в 2016 году в Швеции представляла Украину с песней "1944". Тогда она покорила сердца зрителей и жюри, одержав победу среди участников из 26 стран.

