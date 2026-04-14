Жена Темляка впервые подтвердила слухи об их разводе после громкого скандала

Пара сыграла свадьбу в 2024 году.

Жена актера-воина Константина Темляка – Анастасия Нестеренко – подтвердила слухи об их разводе.

Напомним, в прошлом году бывшая девушка актера обвинила его в домашнем насилии, после чего мужчина признал свою вину. Долгое время ходили слухи, что возлюбленная Константина не смогла принять такую правду и они завершили отношения. Однако буквально на днях звезда сериала "Крепостная" в новом видео в TikTok отметила, что "скучает по своему бывшему". По словам Нестеренко, она посмотрела ролик о девушке, которой дарят подарок, и вспомнила Темляка.

"Я поняла, что бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. Я не закрываю эту свою потребность сама. Возможно, я скучаю не по нему, не по нашим отношениям, не по себе рядом с ним, а именно по этой своей закрытой потребности", – подчеркнула Анастасия.

Видео дня

К слову, пара поженилась в августе 2024 года в Харькове. В том же году Константин вступил в ВСУ.

После скандала с обвинениями в домашнем насилии Анастасия отмечала, что в их отношениях ничего подобного не было. Однако актриса добавила, что не знала о таком поведении своего избранника с бывшей девушкой.

