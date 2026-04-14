Использовала ли РФ 'пасхальное перемирие' для подготовки наступления на Сумщину: эксперт объяснил

Желание россиян создать буферную зону так и не изменилось, но "никаких буферных зон они не создадут".

Говорить, что "пасхальное перемирие" было использовано для того, чтобы российские оккупанты передислоцировались и начали активные наступательные действия, было бы "непрофессионально". Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Гетман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

Отвечая на вопрос о том, что после "пасхального перемирия" произошла активизация врага в Сумской области, и было ли "перемирие" использовано россиянами для какой-то перегруппировки, он отметил, что за сутки невозможно передислоцировать большое количество войск, хотя частичное перемещение, очевидно, имело место.

"Поэтому, готовились ли они к активизации в Сумской области или на других направлениях… Скорее всего, эта боевая задача разрабатывалась и планировалась ранее. Сказать, что перемирие было использовано для того, чтобы они передислоцировались и начали какие-то активные наступательные действия, – это было бы непрофессионально с нашей стороны", – отметил Гетман.

Буферная зона

На вопрос, является ли эта активизация сейчас в Сумской области продолжением желания россиян создать буферную зону, он заметил, что "у них желания не изменились, но никаких буферных зон они не создадут".

"У них много желаний. И анализировать все их желания – это как анализировать желания душевнобольного человека", – подчеркнул ветеран войны.

Гетман отметил, что враг осуществляет штурмовые действия по всей той линии фронта, где ведутся боевые действия. "Это делается исключительно для того, чтобы растянуть наши войска и не дать нам возможности сосредоточить больше сил и средств на направлениях, где россияне осуществляют основные штурмовые действия. На сегодняшний день основным остается Покровское направление", – сказал он.

Так, заметил Гетман, говорить, что россияне, не увеличив существенно силы и средства ни количественно, ни качественно, будут пытаться открыть какие-то буферные зоны или захватить что-то, не имея на это ресурсов, – это "можно пропустить, но очень теоретически".

Активизация россиян в Сумской области

Как сообщалось, ранее Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, заявил, что российские оккупанты активизировались на границе Сумской области и что вражеская группировка "Север" снова пытается создать там так называемую "буферную зону".

13 апреля Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины, заявил, что россияне заметно активизировали свои наступательные усилия в Сумской области и имеют определенные продвижения вдоль границы.

