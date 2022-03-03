Вадим Денисенко высказался о российских потерях / УНИАН
Советник министра МВД Вадим Денисенко заявил, что за восемь дней войны политика Кремля изменилась. Если ранее президент РФ был уверен, что ему удастся захватить Украину за 1-2 дня, то сейчас он уже понимает, что у российской армии большие потери.
"Вчера он был вынужден сказать о том, что у него уже 500 смертей. Он забыл просто один нолик добавить. Через неделю он уже будет вынужден признавать не пять, а десять тысяч смертей. Он будет вынужден признать, что здесь застрял, а его народ – погибает. А там – в России народ начинает беднеть из-за экономических санкций", - сказал Денисенко.