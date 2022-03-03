Уже восьмой день в Украине идет война, развязанная РФ.

Советник министра МВД Вадим Денисенко заявил, что за восемь дней войны политика Кремля изменилась. Если ранее президент РФ был уверен, что ему удастся захватить Украину за 1-2 дня, то сейчас он уже понимает, что у российской армии большие потери.

"Вчера он был вынужден сказать о том, что у него уже 500 смертей. Он забыл просто один нолик добавить. Через неделю он уже будет вынужден признавать не пять, а десять тысяч смертей. Он будет вынужден признать, что здесь застрял, а его народ – погибает. А там – в России народ начинает беднеть из-за экономических санкций", - сказал Денисенко.

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