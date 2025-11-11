Сейчас захватчики активно проникают в Покровск с южного направления под прикрытием густого тумана.

Армия РФ активизировала усилия по проникновению в Покровск Донецкой области с южного направления. По состоянию на сейчас в городе находится более 300 россиян, сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск, который держит оборону города.

Цель россиян остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию, отмечают в ДШВ. Враг пользуется густым туманом, чтобы проникнуть в город.

"В течение последних дней россияне активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", - отметили в ДШВ.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости. С начала ноября украинские войска ликвидировали в Покровске 162 россиян, еще 39 - ранили.

Город зачищают подразделения различных звеньев Сил обороны - войска беспилотных систем, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, силы спецопераций, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие.

Как сообщал УНИАН, Россия планировала полностью захватить украинский Покровск, важный логистический центр Донецкой области, до ноября 2024 года, однако ее войска отстают от графика на год. Несмотря на преимущество в численности, россияне не смогли быстро прорвать оборону - украинские силы ежемесячно уничтожают более 20 тысяч оккупантов.

Впрочем, впереди решающая зима, пишет Foreign Affairs. По оценкам западных экспертов, Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения.

По данным Financial Times, продвижение российских подразделений в города грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень СОЧ затрудняют оборону.

