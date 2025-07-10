Долинце рассказал, почему дроны, которыми РФ атакует Киев в последнее время, стали опаснее.

Во время воздушного удара в ночь на 10 июля, Россия использовала тактику применения большого количества беспилотников и ракет, которые атакуют один город.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Богдан Долинце, авиационный эксперт. "Эта массированная атака была с использованием различных типов поражения, из которых не менее 30-50% - это именно боевые БПЛА типа "шахед". И вторая важная составляющая, параллельно с этим используются другие виды вооружения. Это крылатые и баллистические ракеты", - пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Долинце, есть информация, что значительная часть БПЛА, которые использовались этой ночью, была с термобарическими боеприпасами.

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"Они приводят к разрушению инфраструктуры и с которыми правило двух стен может не сработать", - подчеркнул Долинце.

Эксперт также объяснил, почему у "шахедов" изменился звук полета. По его словам, это связано с использованием китайских комплектующих в БПЛА:

"Враг начал использовать в изделиях значительную часть китайских компонентов. В частности китайские двигатели, которые несколько быстрее базовых БПЛА типа "шахед"".

Долинце отметил, что когда обычные летят на скоростях 200-220 км в час, то последние версии демонстрируют возможность лететь на скорости 300 и более км в час.

Атаки России: что известно

В ночь на 10 июля российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине, используя ракеты и "шахеты". Основной целью атаки РФ стал Киев.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки по меньшей мере 16 человек получили ранения. Кроме того, пока известно о двух погибших. Киевлян также попросили не открывать окна, поскольку в городе много дыма после вражеской атаки.

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