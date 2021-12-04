По данным разведки США, Россия может привлечь к наступлению на Украину 175 тысяч военных.

Численности российских войск, размещенных неподалеку от украинской границы, недостаточно для проведения сухопутных операций.

Такое мнение высказали НВ эксперты в сфере безопасности.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец объясняет, что для полноценного наступления личный состав страны-агрессора должен превышать противника по численности в три-шесть раз. В РФ, по его данным, убеждены, что на Донбассе находится 30-35 тысяч военных ВСУ, однако их на самом деле там намного больше. Эксперт также напомнил, что армия Украины насчитывает 235 тысяч военнослужащих и еще 400 тысяч резервистов.

Подобное мнение поддерживает бывший замминистра обороны, адмирал Игорь Кабаненко.

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"У нас все взгляды устремлены к востоку и северу, но там у России нет трехкратного преимущества для проведения стратегической наземной наступательной операции", - говорит он и поясняет, что без этого наступление РФ на суше будет выглядеть авантюрой.

Згурец называет ряд преимуществ у сегодняшней украинской армии:

подготовленная система противовоздушной обороны;

эффективные системы радиосвязи Harris;

беспилотники Bayraktar;

противотанковое вооружение - управляемые ракеты "Стугна" и "Корсар" от КБ "Луч";

ракетные комплексы Javelin.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован