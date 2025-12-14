По словам кенийца, россияне обманули его, подсунув на подпись контракт с армией.

ВСУ взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении, которого россияне обманом отправили на фронт. Он рассказал в интервью ABC News, как оказался в такой ситуации.

Как кениец попал в российскую армию

Отмечается, что кениец Эванс Кибет является легкоатлетом. Тем не менее, по его словам, спорт не приносил ему достаточно дохода, из-за чего он начал искать возможности заработать за пределами страны.

Однажды Кибету предложили поехать в Санкт-Петербург якобы на оплачиваемое участие в спортивном фестивале. Он заявил, что тогда ему показалось, что это отличная возможность помочь семье.

Видео дня

Кениец рассказал журналистам, что по прибытию в Санкт-Петербург ему и другим африканцам предложили продлить визу и подписать контракт, который был на русском языке. Очевидно, что никто из них не понял содержания документа. Как выяснилось, это были контракты на службу в армии.

Кибет поделился, что вскоре после подписания контракта у него забрали паспорт и отвезли на полигон для подготовки, где дали около недели базовой подготовки. После этого его и других иностранцев отправили на линию фронта.

Как мужчина попал в плен ВСУ

По словам Кибета, он сразу понял, что оказался не на спортивном мероприятии и не на нормальной работе, а в реальной военной обстановке с артиллерией, дронами и постоянной угрозой смерти. Мужчина признался, что испугавшись за свою жизнь, он сбежал в лес, снял военную форму и через два дня вышел к позициям украинских сил, где сдался и был взят в плен.

Журналисты выяснили, что украинские войска взяли в плен не только Кибета, но и других африканцев, многие из которых рассказали похожие истории о том, как их обманула Россия. Тем не менее, часть иностранцев призналась, что добровольно присоединилась к российским силам.

В издании добавили, что, по данным Украины, 1 436 африканцев из 36 стран находятся сейчас в рядах российской армии. Более того, Кремль активно продолжает вербовать иностранцев на войн, предлагая им высокооплачиваемую работу или образование.

Кто взял в плен кенийца

Ранее стало известно, что Эванса Кибета взяли в плен бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко в районе Волчанска. Он рассказал им, что не хотел воевать против Украины, и решил сбежать.

По словам кенийца, он шел по лесу двое суток, пытаясь найти украинских военных и сдаться им в плен. Пленный объяснил, что россияне убили бы его, если бы он вернулся к ним.

Кибет заявил, что украинцы хорошие люди. Он признался, что вскоре после того, как попал в плен, ему дали еду и воду.

Вас также могут заинтересовать новости: