ВСУ взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении, которого россияне обманом отправили на фронт. Он рассказал в интервью ABC News, как оказался в такой ситуации.
Как кениец попал в российскую армию
Отмечается, что кениец Эванс Кибет является легкоатлетом. Тем не менее, по его словам, спорт не приносил ему достаточно дохода, из-за чего он начал искать возможности заработать за пределами страны.
Однажды Кибету предложили поехать в Санкт-Петербург якобы на оплачиваемое участие в спортивном фестивале. Он заявил, что тогда ему показалось, что это отличная возможность помочь семье.
Кениец рассказал журналистам, что по прибытию в Санкт-Петербург ему и другим африканцам предложили продлить визу и подписать контракт, который был на русском языке. Очевидно, что никто из них не понял содержания документа. Как выяснилось, это были контракты на службу в армии.
Кибет поделился, что вскоре после подписания контракта у него забрали паспорт и отвезли на полигон для подготовки, где дали около недели базовой подготовки. После этого его и других иностранцев отправили на линию фронта.
Как мужчина попал в плен ВСУ
По словам Кибета, он сразу понял, что оказался не на спортивном мероприятии и не на нормальной работе, а в реальной военной обстановке с артиллерией, дронами и постоянной угрозой смерти. Мужчина признался, что испугавшись за свою жизнь, он сбежал в лес, снял военную форму и через два дня вышел к позициям украинских сил, где сдался и был взят в плен.
Журналисты выяснили, что украинские войска взяли в плен не только Кибета, но и других африканцев, многие из которых рассказали похожие истории о том, как их обманула Россия. Тем не менее, часть иностранцев призналась, что добровольно присоединилась к российским силам.
В издании добавили, что, по данным Украины, 1 436 африканцев из 36 стран находятся сейчас в рядах российской армии. Более того, Кремль активно продолжает вербовать иностранцев на войн, предлагая им высокооплачиваемую работу или образование.
Кто взял в плен кенийца
Ранее стало известно, что Эванса Кибета взяли в плен бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко в районе Волчанска. Он рассказал им, что не хотел воевать против Украины, и решил сбежать.
По словам кенийца, он шел по лесу двое суток, пытаясь найти украинских военных и сдаться им в плен. Пленный объяснил, что россияне убили бы его, если бы он вернулся к ним.
Кибет заявил, что украинцы хорошие люди. Он признался, что вскоре после того, как попал в плен, ему дали еду и воду.