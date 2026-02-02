Ему может быть 8650 лет и он светится в темноте: какой самый большой организм в мире.

У некоторых грибов также есть ризоморфы, которые представляют собой более специализированные, похожие на корни структуры.

Вопреки распространенному мнению, самый большой организм в мире - это не синий кит, не гигантская секвойяи и не вымершая огромная акула мегалодон. Об этом пишет discoverwildlife.

"Представьте себе гриб, представьте себе грибы, выглядывающие своими маленькими куполообразными головками из опавшей листвы, но это лишь часть истории. Как и у айсберга, большая часть структуры скрыта от глаз", - сказано в статье.

Отмечается, что грибы - это плодовые тела, как яблоки на дереве. Это временные структуры, видимые над землей. Однако большая часть гриба находится под землей в виде разветвленной сети трубчатых нитей, называемых мицелием.

У некоторых грибов также есть ризоморфы, которые представляют собой более специализированные, похожие на корни структуры. Самый большой гриб, или, вернее, организм в мире, занимает площадь в 9,5 квадратных километров. Это примерно столько же, сколько два аэропорта Гатвик, три Центральных парка в Нью-Йорке или четыре с половиной Монако. Другими словами, этот гигантский гриб имеет примерно такую ​​же площадь поверхности, как 18 500 взрослых синих китов.

Этот конкретный вид гриба настолько хорош, что его назвали дважды. В 1900 году американский миколог Чарльз Хортон Пек назвал его Armillaria solidipes. Затем в 1970 году французский миколог Анри Романьези назвал его Armillaria ostoyae, предположительно потому, что ему так и не пришло уведомление. Сейчас оба названия признаны, но его можно называть и обычным названием - опёнок.

Он произрастает в Северной Америке, где питается деревьями и образует грибы с медово-коричневыми шляпками. Его мицелий и ризоморфы обладают биолюминесценцией, создающей слабое зеленое свечение, известное как "лисий огонь".

Гигантский опёнок был обнаружен в 1998 году после того, как более сотни деревьев в Национальном лесу Мальер в Орегоне упали и погибли. Началась генетическая "детективная" операция. Тесты показали, что деревья были уничтожены не кем иным, как этим самым грибом, но вместо того, чтобы быть виновником нескольких видов обезьядения, виновником оказался один клонированный организм.

Интересно, что с тех пор исследователи выяснили, как гриб достиг таких размеров. Исследование 2017 года показало, что он обладает уникальным набором генов, которые позволяют ему вытягивать свои ризоморфы на километры в почве в поисках древесины для питания, а затем выделять ферменты, разрушающие клеточные стенки растений.

Судя по скорости его роста, возраст этого гигантского гриба из Орегона оценивается от 2400 до 8650 лет, так что это не только самый большой организм в мире, но и один из старейших.

