Главнокомандующий ВСУ сообщил, что это необходимо для более качественной подготовки украинцев и сохранению их жизней.

В Украине работают над созданием всех условий для минимум 2-месячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, в котором обсудил вопрос подготовки военнослужащих по итогам года.

В работе принимали участие начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, заместитель Главнокомандующего Олег Апостол, а также руководители структурных подразделений Генерального штаба, командующие различных видов и родов войск, и командиры отдельных боевых частей.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка - это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", - говорится в сообщении Главнокомандующего в Facebook.

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Сырский подчеркнул, что, согласно его принятым решениям, уже есть результаты. Вместо 30-дневного обучения, которое было ранее, есть первые "выпуски" военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БЗВП) в течение полутора месяцев.

После этого новобранцы еще должны пройти курс новичка в воинской части — 5-14 суток. Хотя, по словам Сырского, это требование не всегда соблюдается в нынешних условиях интенсивных боев.

"Подчеркнул необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Что еще известно о процессе мобилизации и подготовки военнослужащих

Ранее УНИАН сообщал, что военно-врачебные комиссии, по сравнению с 2022 годом, стали чаще пренебрегать состоянием здоровья военнообязанных. "По моему мнению, ВВК во время мобилизации должны качественно выполнять свою работу", - отмечает врач-хирург "Кельт".

Кроме того, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что увеличение продолжительности курса БЗВП повлияло, в частности, и на качество этой подготовки. По его словам, практических действий стало больше, как и больше противодронной подготовки.

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