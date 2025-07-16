Сегодня Верховная Рада большинством голосов отправила в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с его правительством. Занимал он эту должность с 2020 года и пережил вместе с Украиной непростые времена: сперва ковид, который впоследствии сменился полномасштабной войной.

Слухи о возможной отставке премьера ходили не раз – каждая такая "волна" накатывала на здание правительства в летний сезон и стала почти ежегодной традицией. Летом 2024 года разговоры о возможной смене главы Кабмина были особенно настойчивыми, однако в тот раз политический шторм быстро утих. Теперь же, летом 2025 года, знакомое напряжение вновь повисло в воздухе – и на этот раз отставка состоялась.

Сообщается, что Шмыгаль не покинет здание правительства, однако пойдет на понижение – до должности министра обороны. Его же пост займет нынешняя вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, которая, как сообщают инсайдеры, заслужила уважение в Офисе президента после заключения сделки по недрам со Штатами.

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Чем запомнился этот Кабинет? Прежде всего, антикризисным реагированием, которое, надо признать, оказалось довольно эффективным.

Как бы там ни было, государство сохранило макроэкономическую стабильность (прежде всего, благодаря беспрецедентной поддержке наших западных партнеров). Нам удалось сохранить нашу транспортную и энергетическую инфраструктуру даже в условиях разрушительных российских обстрелов. За годы полномасштабной войны галопирующими темпами развивался ВПК, и теперь около 40% вооружений на фронте – отечественного производства. Если в 2022 году потенциал украинской оборонной отрасли оценивался в 1 миллиард долларов, то уже в 2025 году – в $35 миллиардов! Несмотря на разрушение логистических цепочек, производственных мощностей, украинцы не испыватали никакого дефицита – не только базовых товаров, - а бизнес даже в таких условиях продолжал масштабироваться.

За время работы Шмыгаля (во многом благодаря войне, которая существенно ускорила евроинтеграционные процессы) Украина значительно продвинулась на своем пути к европейской семье. Мы получили статус кандидата, начали переговоры о членстве, активизировали законодательное сближение и интеграцию в единый рынок ЕС. После полномасштабного нападения России Украина получила целых ряд секторальных "безвизов" с ЕС: торговый (беспошлинная и безквотная торговля), транспортный (отмена квотных разрешений для грузоперевозок), энергетический (подключение к европейской энергосистеме), роуминговый (возможность общаться в ЕС по "домашним" тарифам операторов)… Правда, торговый "безвиз" подошел к концу, что уже отображается на объемах украинского экспорта в Европу, однако вместо него должны выработаться новые правила торговли на равных между европейскими странами и Украиной, как будущим членом блока.

Это позитивные аспекты работы правительства. Но негативных – увы, не меньше.

Правительству под руководством Шмыгаля, даже в условиях борьбы на выживание, когда на счету каждая копейка, так и не удалось победить коррупцию (наоборот, коррупционные разоблачения то и дело возникали в информпространстве). Общество неоднократно сотрясали скандалы на закупках для армии. Самым ярким примером стали контракты на приобретение яиц для ЗСУ по 17 гривень за штуку при министре обороны Резникове, однако это лишь верхушка айсберга. Деньги в особо крупных масштабах "таяли" и на закупках амуниции, танков и других вооружений, оседая в карманах недобросовестных чиновников. Чего стоит также отдельно взятый пример с тысячами дронов, лежащих на складах, но не применявшихся на фронте… И последующие за этим громкие увольнения "замов" ничего не решали, да и не могли решить, ведь были лишь "показательной поркой". При этом за решетку ни один из фигурантов так и не сел.

Кабмину так и не удалось побороть откровенно бессмысленные и, более того, в условиях войны преступные растраты местных бюджетов на ремонты одних и тех же участков дорог, реконструкции стадионов и облагораживание территорий у линии фронта.

Одним из последних ярких откровенно коррупционных проектов, который, к слову, поддержали и премьер Шмыгаль, и президент Зеленский, было "Большое энергетическое строительство" – достройка 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, для которой планировалось купить старые реакторы у Болгарии. Для реализации этого проекта правительство планировало приобрести советские ядерные реакторы, изначально произведенные в России. Несмотря на активную информационную кампанию, миллионы, потраченные на пиар, эмоциональные заявления и резкие выпады против независимых экспертов, критиковавших техническую и юридическую абсурдность идеи, сделка так и не состоялась.

Вопросы вызывала и тарифная политика.

На протяжении двух последних лет Кабинет Министров последовательно повышал стоимость электроэнергии для населения – несмотря на действующий с начала войны мораторий на пересмотр коммунальных тарифов. Такие шаги воспринимались как уступка интересам олигархов. В то же время тарифы оставались "замороженными" для водоканалов, в структуре затрат которых электроэнергия занимает ключевую долю. Показательно, что парламент впоследствии признал последнее повышение тарифов на электроэнергию незаконным и экономически необоснованным.

Другое негативное проявление Кабмина Шмыгаля – постоянные игры в популизм, которые недопустимы при хронически дефицитном бюджете. Правительство то и дело запускало сомнительные и экономически неэффективные программы: как, например, раздача по тысяче всем гражданам, вне зависимости от их материального благосостояния, "для прохождения зимы", а также вызывавший бурную критику проект "Национальный кешбек". Под конец своего срока премьер также объявил о новой программе поддержки семей – "Пакет школьника", предусматривающий безразборную раздачу по 5000 гривень семьям первоклассников на покупку необходимых школьных принадлежностей. Вместо точечной поддержки малоимущих и переселенцев, государство сорило деньгами направо и налево, тем самым набирая политические баллы. Да и льготное кредитование населения для покупки недвижимости фактически было направлено на поддержание крупных корпораций застройщиков – так как дешевые займы для покупки жилья почти обошли стороной вторичный рынок. Ожидаемо, устойчивого социального эффекта это не приносило, а бюджет "подтачивало".

В начале полномасштабной войны в Украине был введен ряд налоговых изменений, дабы облегчить участь бизнеса: предпринимателей освободили от ряда налоговых обязательств, были приостановлены налоговые проверки, заморожены требования по подаче деклараций. Постепенно бизнес привыкал к условиям войны, но налоговые инспекторы адаптировались еще быстрее: отчетные обязательства восстанавливались с довоенной скоростью и весьма быстро вернулись к "мирному" уровню. А в 2024 году, одновременно с введением одиозного Нацкешбека и ряда других сомнительных программ, в Украине повысили военный сбор, что объяснялось необходимостью привлечения дополнительных средств на обеспечение армии. В 2025 году речь и вовсе зашла о новых налогах: на онлайн-платформы, по типу OLX, Prom, Kabanchik и прочих. Объяснялось это необходимостью вывода экономики из тени.

При этом правительство провалило таможенную реформу.

Кабмину так и не удалось отойти от ручного управления на таможне, из-за коррупции на которой государство теряет более 4 миллиардов евро каждый год.

Провалил Кабмин и назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) – ключевого органа по борьбе с экономическими преступлениями. Конкурс, по словам наблюдателей, был непрозрачным, политически ангажированным, с нарушением процедур. И реформа таможни, и независимость БЭБ являются требованиями украинских западных партнеров.

"Послевкусие" по прошествии этих пяти лет – неоднозначное. Однако, несмотря на ряд откровенных провалов, оно, скорее, положительное - за счет того, что правительству Шмыгаля действительно удалось сохранить украинскую экономику в небывалых до того обстоятельствах.

Но теперь возникает главный вопрос – что же дальше?

Юлия Свириденко, которой президент предложил следующей занять этот пост, не является новым лицом в Кабмине, так как возглавляет экономическое ведомство с 2021 года.

Соответственно, несмотря на амбициозные заявления Зеленского о намерении "высвободить внутренний экономический потенциал", ожидать резкой смены экономического курса правительства, вряд ли приходится.

Интересно, что, по инсайдерской информации, в новом составе Кабинета министров хотят объединить Министерство аграрной политики, Министерство экономики и Министерство экологии. "Да это же уже было!", - скажет внимательный наблюдатель, и окажется абсолютно прав. Похожая реформа уже проводилась в 2019 году, но оказалась неэффективной: разные по своей природе ведомства столкнулись с управленческим хаосом, и в результате их вскоре вновь разделили по функциональному принципу. Если же страна вновь пойдет по пути "Большого укрупнения", это станет важным сигналом о векторе будущей экономической политики.

Совсем скоро мы услышим, какие цели и задачи ставит перед собой Свириденко. Можем только пожелать ей удачи в борьбе с коррупцией, теневым сектором и возрождением украинской экономики и промышленности, робкое восстановление которых в последний год забуксовало. Однако, пожалуй, ключевой проблемой правительства ее предшественника было отсутствие субъектности. Кабмин шел в фарватере президентских решений, даже если они не были экономически целесообразными, и не умел говорить "нет". Удастся ли сыграть в прагматизм новому Кабинету, и сумеет ли "новое" лицо реанимировать нитевидный пульс национальной экономики – увидим уже вскоре.

Искренне: удачи!