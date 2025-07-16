Сердце и мозг могут синхронизироваться с естественными электромагнитными сигналами.

Сердце не только перекачивает кровь. Оно также передает небольшие изменения в ритме, которые врачи интерпретируют как вариабельность сердечного ритма (HRV) - показатель баланса вегетативной нервной системы (ANS).

Издание earth.com пишет, что пятимесячное полевое исследование показывает, что эти изменения меняются в зависимости от космической погоды.

"Исследование показывает поразительную корреляцию между HRV людей и энергетическими явлениями окружающей среды, такими как электромагнитная энергия от Солнца, мощность резонанса Шумана и приток энергии, поступающий из-за пределов нашей солнечной системы", - сказал Роллин Маккрати из Института HeartMath.

Видео дня

Солнечные бури вызывают скачки сердечного ритма

Доктор Абдулла Альабдулгадер из Кардиологического центра принца Султана в Саудовской Аравии проводил еженедельные 72-часовые сеансы ЭКГ для 16 здоровых добровольцев.

Исследователи сопоставили каждую сессию с почасовыми записями скорости солнечного ветра, количества солнечных пятен, потока космических лучей и местных геомагнитных индексов, собранных NASA и финской обсерваторией Соданкиля.

"Увеличение интенсивности солнечного ветра коррелировало с увеличением частоты сердечных сокращений, что мы интерпретируем как биологическую реакцию на стресс", - сказал Альабдулгадер.

Когда ветер усиливался, интервалы между ударами сердца сокращались, что указывало на всплеск симпатической нервной системы даже в спокойные дни.

Вариабельность сердца во время солнечных бурь

Вариабельность сердечного ритма обычно делится на высокочастотный, низкочастотный и очень низкочастотный диапазоны. Саудовская команда наблюдала рост всех трех диапазонов при увеличении количества космических лучей, солнечного радиопотока и мощности локального резонанса Шумана.

Космические лучи казались особенно сильными. Общая мощность HRV повышалась в течение почти 40 часов после пика количества частиц. Европейское исследование подтвердило этот эффект, связав более высокий уровень космических лучей с более низким уровнем С-реактивного белка, маркера воспаления.

Геомагнитное спокойствие не всегда было благоприятным. Анализ 263 городов в США показал, что возмущения полей совпадали с увеличением числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Электромагнитные поля и сердце

Предполагается, что заряженные частицы, находящиеся за миллионы километров, могут влиять на сердечный ритм, потому что они воздействуют на ионосферу, изменяя ультранизкочастотные волны.

Нейробиологи впервые заметили в 1950-х годах, что основной пик Шумана около 7,83 Гц совпадает с альфа-колебаниями мозга. Современные исследования ЭЭГ показывают кратковременную когерентность между мощностью Шумана и корковой активностью во время геомагнитных всплесков.

Эти же частоты перекрываются с вагусными сигналами, которые управляют высокочастотным диапазоном HRV. Данные из Саудовской Аравии подтверждают идею о том, что сердце и мозг могут синхронизироваться с естественными электромагнитными сигналами.

Ранее УНИАН писал, что 7 летних фруктов и овощей, которые принесут пользу сердцу и нормализуют давление.

Вас также могут заинтересовать новости: