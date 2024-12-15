По новой программе, новобранцы изучают действия во время столкновения с противником, зачистку траншей и ведут стрельбу на коротких расстояниях.

Украинские новобранцы будут иметь в полтора раза больше огневой подготовки. Если раньше за 30 суток базовой военной подготовки курсанты отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь - 31, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что обновленный курс БЗВП для рекрутов Сухопутных войск предусматривает расширенную программу огневой подготовки. По обновленной программе новобранцы изучают действия во время столкновения с противником, зачистку траншей и ведут стрельбу на коротких расстояниях. К упражнениям привлекаются демо-группы, которые имитируют действия условного противника.

Кроме того, новобранцам подготовили дополнительный курс изучения коллективного вооружения. Рекруты осваивают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием - 45.

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Война в Украине - подготовка защитников

Военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить военную подготовку в учебных центрах 45 дней.

Увеличение времени на прохождение базовой военной подготовки мобилизованными объясняется изменениями в армии, связанными с увеличением количества номенклатуры оружия и расширением необходимых навыков, пояснил тогда председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Недавно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года обязательно будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

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