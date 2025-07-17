Всего обнаружили 355 останков.

Во Львове завершили эксгумацию захоронений на территории мемориального комплекса "Холм Славы", где похоронены российские и советские военные, погибшие во время Первой мировой и немецко-советской войн.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, во время работ обнаружили 355 останков. Исследователи зафиксировали несоответствие между количеством надгробий и фактическими захоронениями, а также минимальное количество личных вещей - только пуговица, остатки униформы, обувь и гвардейские значки:

"Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников".

Металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей "Территория террора", там будут хранить и конструкцию "вечного огня". "Следующий шаг - открытая дискуссия о новом значении этой территории. Без имперских мифов. С уважением к памяти", - добавил городской голова.

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Управляющий делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что эксгумацию агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина проводили по отдельному протоколу. Их уже перезахоронили на Голосковском кладбище.

"Все работы выполнили в соответствии с разрешениями Министерства культуры. Сегодня осуществили перезахоронение агента Кузнецова. Также ученые на месте отфотографировали все найденные элементы и провели все антропологические исследования", - сказал он.

Холм Славы во Львове

Как известно, весной этого года начали демонтаж советских мемориальных сооружений и эксгумацию захоронений на территории "Холма Славы" на улице Пасечной.

В начале июня с территории мемориала демонтировали две входные колонны. Также были демонтированы надмогильные сооружения и покрытие дорожек между могилами.

Во Львовском городском совете назвали это последним шагом по уничтожению последнего военного маркера советского периода во Львове.

Теперь территорию мемориального комплекса уберут от строительного мусора и выровняют. Уже потом, совместно с общественностью, учеными и депутатским корпусом, будут решать ее дальнейшую судьбу.

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