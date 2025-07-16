По мнению Романенко, между разведками Украины и РФ существует определенный контакт.

Наносить удары по жилой застройке столицы РФ или Санкт-Петербурга нет никакого смысла, потому что это не повлияет на ход боевых действий, а население только озлобится. Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, отвечая на вопрос, имеет ли смысл бить дальнобойными ракетами, или дронами по Москве и тому подобное.

"Никакого влияния не имели бы. Они только озлобляли бы население... Вот, по нам бьют - у нас, что появилась тенденция "сдаваться"? Я не вижу таких тенденций, среди моих знакомых таких людей нет - они только озлобляют нас. Поэтому смысла бить собственно по жилой Москве я не вижу. Кроме того, удары по Московской области... - там самая мощная противовоздушная оборона на всей российской территории. Там с фронта стягивали "Торы" и "Панцири" для того, чтобы поставить - как Т-34 стояли на постаментах...", - сказал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла ВСУ тратить свои беспилотники, которых не так много, для того, чтобы пробовать побить стекла в бизнес-центре "Москва-сити". Аналитик подчеркнул, что факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий. В то же время стоимость беспилотника начинается со 100 000 евро, а у Сил обороны не хватает БПЛА, чтобы бить по российским предприятиям, которые изготавливают военную продукцию.

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"Туда надо направить усилия, а пугать российское население - задача ИПСО - психологических служб. Нащупать надо болевые точки... Например, аэропорты - тысячами россияне сидят в аэропортах, спят на полу и думают "ну, нахре*а нам эта война"... Вот, чеченцы, например, ценятся высоко, а вы, россияне, - копеечные - стоимость вашей жизни не ценит никто", - пояснил аналитик.

Романенко добавил:

"Бить по населению - глупое дело, наше руководство умнее".

Его также попросили прокомментировать, почему ВСУ не наносят удары по российским НПЗ. Романенко не исключает, что есть определенные договоренности между соответствующими ведомствами Украины и РФ.

"Вот, вы видите - не бьют по Министерству обороны нашему, не бьют по Министерству обороны российскому. Не бьют по центрам управления. То есть, какие-то договоренности - что-то не трогать, они существуют. Разведки, какая бы ни была война (кроме ракетно-ядерной), всегда имеют контакты. Какие-то договоренности существуют и обе стороны стараются их не нарушать на всякий случай", - предположил Романенко.

Возможность ударов по Москве

Ранее в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус написал со ссылкой на собственные информированные источники о том, что президент США Дональд Трамп спросил украинского лидера Владимира Зеленского, почему тот не ударил по Москве. Трамп якобы сказал, что Украине нужно усилить давление на диктатора Владимира Путина, не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

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