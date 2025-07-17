Возмущения 17 июля будут слабыми, однако метеочувствительные люди могут ощутить и их.

В четверг, 17 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря, однако люди с сильной меточувствительностью могут ощутить ее влияние.

По прогнозу, солнечная активность будет на уровне не выше 3 - это слабая магнитная буря.

По данным Geomagnetism, скорость солнечного ветра в последние дни снова возросла из-за влияния крупной корональной дыры в южном полушарии Солнца. Ожидается, что воздействие этой корональной дыры сохранится в течение всего прогнозируемого периода.

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Справка УНИАН. Сила магнитной бури измеряется по шкале K-индекса (от 0 до 9). Значение 5 и выше уже считается бурей.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками или корональными выбросами массы. Заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигают Земли за 1–3 дня и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

Сильные магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутников и GPS-навигации. Также благодаря магнитным бурям на Земле можно наблюдать полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на человека

У метеочувствительных людей возможны головные боли, бессонница, скачки давления, раздражительность;

Обострение сердечно-сосудистых и хронических заболеваний;

Снижение концентрации, быстрая утомляемость.

Даже слабые магнитные колебания могут влиять на самочувствие, особенно у чувствительных людей. В дни бурь рекомендуется больше отдыхать, избегать стресса, пить воду, ограничить физическую и умственную нагрузку.

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