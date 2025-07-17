В четверг, 17 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря, однако люди с сильной меточувствительностью могут ощутить ее влияние.
По прогнозу, солнечная активность будет на уровне не выше 3 - это слабая магнитная буря.
По данным Geomagnetism, скорость солнечного ветра в последние дни снова возросла из-за влияния крупной корональной дыры в южном полушарии Солнца. Ожидается, что воздействие этой корональной дыры сохранится в течение всего прогнозируемого периода.
Справка УНИАН. Сила магнитной бури измеряется по шкале K-индекса (от 0 до 9). Значение 5 и выше уже считается бурей.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками или корональными выбросами массы. Заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигают Земли за 1–3 дня и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.
Сильные магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутников и GPS-навигации. Также благодаря магнитным бурям на Земле можно наблюдать полярные сияния.
Как магнитные бури влияют на человека
- У метеочувствительных людей возможны головные боли, бессонница, скачки давления, раздражительность;
- Обострение сердечно-сосудистых и хронических заболеваний;
- Снижение концентрации, быстрая утомляемость.
Даже слабые магнитные колебания могут влиять на самочувствие, особенно у чувствительных людей. В дни бурь рекомендуется больше отдыхать, избегать стресса, пить воду, ограничить физическую и умственную нагрузку.