О последствиях атаки не сообщалось.

Этой ночью российские захватнические войска в который раз бьют по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Согласно последним данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, военные фиксировали движение российских беспилотников с востока и севера на Днепр. Также существовала угроза БПЛА для Запорожской области.

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В 00:21 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале о взрывах в Днепре:

"Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается".

Российские обстрелы Украины

Прошлой ночью российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с применением дронов. Всего было выпущено около 400 беспилотников, среди которых ударные "Шахеды" и имитаторы. Также зафиксирован запуск баллистической ракеты "Искандер-М".

Наиболее мощным атакам подверглись Кривой Рог, Харьков и Винница. По данным Воздушных сил, ракета и 57 дронов попали в 12 локациях. Еще в двух локациях зафиксировано падение сбитых дронов или обломков.

Уже днем россияне сбросили авиационную бомбу на центр Доброполья. Согласно последним данным, в результате атаки погибли два человека, еще 27 получили ранения.

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