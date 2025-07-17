В Зеленограде насчитали около 10 взрывов.

В ночь на четверг, 17 июля, жители Российской Федерации жалуются на взрывы и работу противовоздушной обороны. Цели сбивают и на подлете к Москве.

Российское министерство обороны заявило, что с 20:00 до 23:30 силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областей 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В сети пишут, что под атакой дронов также оказались города Рославль (Смоленская область) и Воронеж.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии двух беспилотников, которые летели на российскую столицу. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram в 02:23.

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Согласно сообщениям российских каналов, взрывы слышат и жители Зеленограда (один из административных округов Москвы). Местные рассказывают о работе противовоздушной обороны и по меньшей мере 10 "похожих на взрывы" звуках. Также звуки ПВО слышат в Солнечногорске Московской области.

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