Правительство Германии не осведомлено о таких поставках.

Правительство Германии опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые зенитные ракетные комплексы Patriot уже едут из Германии в Украину.

Как пишет издание SRF, представитель Минобороны страны заявил, что правительство Германии не осведомлено о таких поставках.

"Я не могу подтвердить, что в настоящее время что-либо находится в пути. Мне об этом ничего не известно", — заявил он.

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Представитель Минобороны Германии напомнил, что в понедельник состоится виртуальное заседание Рамштайн по поддержке Украины. В ходе встречи будет обсуждаться поиск решений и средств, с тем, чтобы как можно скорее осуществить поставку комплексов Patriot в Украину.

Patriot для Украины - новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп объявил об отправке Patriot для Украины. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя. На уточняющий вопрос о том, получит ли Украина батареи Patriot или конкретно ракеты к ним, американский президент ответил: "Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями".

При этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожныйсчитает, что 17 систем Patriot для Украины, о которых говорил Трамп, - абсолютно нереалистичная цифра. По его мнению, вероятно, речь идет о 17 пусковых Patriot, то есть двух батареях.

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