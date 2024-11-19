Солдат готовят, учитывая ситуацию на поле боя, которая есть сейчас.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в учебных центрах для мобилизованных теперь больше практической подготовки и новых программ с учетом тактики оккупантов на фронте.

"С 1 ноября 2024 года в учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БЗВП - 45 дней вместо 30. То есть она увеличилась в полтора раза. К тому же программа стала не только длиннее, но и изрядно изменилась качественно. Это уже четвертая редакция курса с начала широкомасштабного вторжения. Практики стало больше, стало больше противодронной подготовки", - рассказал он в интервью Укринформу.

По его словам, в последнюю редакцию программы внесли новые элементы подготовки. Как пояснил Павлюк, поскольку война постоянно меняется, то и готовить военных нужно с учетом этого.

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"Бойцы должны быть готовы к той ситуации на поле боя, которая есть сейчас. Действительно, за эти тысячу дней война существенно изменилась. Например, с 1 ноября рекруты активно изучают противодействие БпЛА, РЭБ, оборудование и маскировку позиций. Среди новых упражнений - сбивание БпЛА с помощью помпового ружья. Новобранцы отрабатывают его по имитированному дрону. То есть по цели, которая прикреплена к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали как этому противодействовать", - отметил командующий.

Кроме того, обновленная программа уделяет больше внимания действиям во время непосредственного столкновения с оккупантами - подход к траншеям и их зачистка, бросание ручных гранат в различных условиях и стрельба на коротких расстояниях. Павлюк анонсировал создание в Украине школы инструкторов. Это должно решить проблему кадрового голода для учебных центров.

"Вопрос о повышении качества подготовки личного состава для учебных центров и боевых воинских частей в Вооруженных силах стоит очень остро. Сухопутные войска сейчас готовят инструкторов в отдельном центре подготовки сержантского состава. Объемы выросли, ведь увеличивается количество воинских частей. Мы это понимаем. И поэтому возможности Центра подготовки сержантского состава уже в ближайшее время увеличатся почти вдвое! Это обеспечит потребности как учебных центров, так и боевых воинских частей", - подытожил командующий.

Война в Украине - подготовка защитников

На прошлой неделе представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить военную подготовку в учебных центрах 45 дней.

Увеличение времени на прохождение базовой военной подготовки мобилизованными объясняется изменениями в армии, связанными с увеличением количества номенклатуры оружия и расширением необходимых навыков, пояснил тогда председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Недавно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года обязательно будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

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