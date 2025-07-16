Обстрел Украины является прямым сигналом миру.

Последняя массированная атака Российской Федерации на Украину является ответом Кремля на ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк. Он считает, что таким образом россияне послали миру сигнал, который не понравится американскому лидеру. Также Москва демонстрирует, что ее не впечатлили заявления Трампа:

"Послание, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что они продолжают. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение".

Как сообщал УНИАН, этой ночью оккупанты массированно атаковали Украину дронами. Всего было запущено 400 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Также россияне ударили баллистической ракетой Искандер-М.

Видео дня

Под основным ударом оказались Кривой Рог, Харьков и Винница. Командование Воздушных сил сообщало о попадании ракеты и 57 дронов в 12 локациях, еще на двух упали сбитые цели или обломки.

Ультиматум Трампа Путину

Напомним, Дональд Трамп в Овальном кабинете объявил, что дает Путину 50 дней, чтобы достичь мира, или же Соединенные Штаты Америки введут очень строгие вторичные пошлины против России и стран, которые продолжат торговать с ней.

Также Трамп анонсировал новую военную поддержку Украине: НАТО должно закупить американские системы и направить их Киеву, а США получат компенсацию от союзников.

Пресс-секретарь правителя Кремля Дмитрий Песков назвал заявление "очень серьезным" и заявил, что им нужно время, чтобы проанализировать условия.

Между тем бывший президент Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров пренебрежительно отреагировали на слова Трампа, назвав их малозначимыми и театральными.

Вас также могут заинтересовать новости: