Последняя массированная атака Российской Федерации на Украину является ответом Кремля на ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк. Он считает, что таким образом россияне послали миру сигнал, который не понравится американскому лидеру. Также Москва демонстрирует, что ее не впечатлили заявления Трампа:
"Послание, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что они продолжают. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение".
Как сообщал УНИАН, этой ночью оккупанты массированно атаковали Украину дронами. Всего было запущено 400 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Также россияне ударили баллистической ракетой Искандер-М.
Под основным ударом оказались Кривой Рог, Харьков и Винница. Командование Воздушных сил сообщало о попадании ракеты и 57 дронов в 12 локациях, еще на двух упали сбитые цели или обломки.
Ультиматум Трампа Путину
Напомним, Дональд Трамп в Овальном кабинете объявил, что дает Путину 50 дней, чтобы достичь мира, или же Соединенные Штаты Америки введут очень строгие вторичные пошлины против России и стран, которые продолжат торговать с ней.
Также Трамп анонсировал новую военную поддержку Украине: НАТО должно закупить американские системы и направить их Киеву, а США получат компенсацию от союзников.
Пресс-секретарь правителя Кремля Дмитрий Песков назвал заявление "очень серьезным" и заявил, что им нужно время, чтобы проанализировать условия.
Между тем бывший президент Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров пренебрежительно отреагировали на слова Трампа, назвав их малозначимыми и театральными.