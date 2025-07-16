Она стала известной после выхода фильмов киновселенной "Заклятие".

В Соединенных Штатах Америки умер 54-летний Дэн Ривера, который возглавлял отдел New England Society for Psychic Research, основанный известными исследователями паранормальных явлений Эдом и Лоррейн Уорренами.

Как передает The Independent, опекун куклы Аннабель умер еще 13 июля. Причину смерти не сообщают, однако в NESPR говорят, что мужчина внезапно умер во время мероприятия с куклой. Согласно сообщению полиции, это произошло в городке Страбан:

"Умерший был обнаружен в своем гостиничном номере работниками. На месте происшествия не было обнаружено ничего необычного или подозрительного. Причина смерти еще не установлена".

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Как сообщили в NSPR, Ривера был ветеранам американской армии. Он тесно сотрудничал с Лоррейн Уоррен и поддерживал ее, когда она имела проблемы со здоровьем. "Дэн постоянно присутствовал вместе с Лоррейн и NESPR на местных мероприятиях, таких как "Вечер с Аннабель", где его теплота и профессионализм оставили неизгладимое впечатление", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что мужчина участвовал в туре "Дьяволы в бегах", организованном "Призрачными образами Геттисберга". В минувшие выходные там прошла "ночь паранормальной истории, когда печально известная кукла Аннабель посетила детский дом с привидениями в Геттисберге".

В начале сентября Аннабель должны привезти на мероприятие в Огасте, а позже запланировано ее "участие" в эзотерической выставке Rock Island Roadhouse Esoteric Expo в Рок-Айленде.

Что известно о Кукле Аннабель

Одна из самых известных "одержимых" кукол в мире стала символом паранормального явления и основой для ряда фильмов ужасов.

Настоящая кукла, в отличие от ее кинематографической версии, мягкая Raggedy Ann с рыжими волосами и вышитым лицом. Она оказалась в центре внимания в 1970-х годах, когда молодая медсестра сообщила, что кукла ведет себя странно: появляется в разных местах, оставляет записки и даже, по ее словам, пытается навредить.

Случаем заинтересовались супруги Эд и Лоррейн Уоррены - известные американские исследователи паранормального, которые считали куклу центром демонической активности. Они забрали ее в свой частный музей оккультного в городке Монро, штат Коннектикут, где Аннабель хранилась в застекленном шкафу с надписью: "Не открывать".

Эд Уоррен, демонолог-самоучка, занимался экзорцизмами, тогда как Лоррейн утверждала, что является медиумом и обладала даром ясновидения. Вместе они участвовали в расследованиях, включая такие знаменитые дела, как призраки в Амитивилле, призрак семьи Перрон (которая стала основой фильма "Заклятие") и другие.

История Аннабель получила еще большую огласку после выхода фильмов киновселенной "Заклятие", где она стала одним из центральных "ужасных" артефактов.

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