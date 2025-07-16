По ее словам, Путин играет в шахматы, а Трамп - в монополию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял терпение в переговорах с Россией, однако кремлевский правитель Путин играет в долгую, поэтому его это не пугает.

Об этом в анализе для Sky News пишет телеведущая Ялда Хаким. Когда Трамп впервые стал президентом, он пообещал переосмыслить мировой порядок и кардинально изменить внешнюю политику страны. И теперь, столкнувшись с реалиями геополитики, войной в Европе и нестабильностью на Ближнем Востоке, в отношениях с Москвой он все больше движется тем же путем, которым шли все президенты на втором сроке.

Свой первый президентский срок Трамп провел в попытках умиротворить Путина, проявляя к нему ту же благосклонность, что и к Ким Чен Ыну или Си Цзиньпину - возможно, из-за своеобразного увлечения авторитарными лидерами и веры в силу личных отношений и деловой харизмы.

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Его мировоззрение сформировалось еще во времена, когда он был магнатом недвижимости в Нью-Йорке. Для него мир - это карта деловых интересов: у него своя территория, а у Путина - своя. И в такой системе координат не должно быть причин для конфронтации:

"Но Трамп имеет дело не с очередным олигархом. Путин - максималист, бывший офицер КГБ, который резал зубы в мутном подземном мире разлагающегося Советского Союза, где обман и двойная игра были валютой. Путин играет в шахматы там, где Трамп играет в монополию".

На втором сроке Трамп заметно охладел к Путину, а его недавнее решение разрешить поставки оружия Украине и угрозы ввести торговые пошлины против России свидетельствуют как о потере терпения, так и, вероятно, о влиянии со стороны первой леди:

"Но 50 дней - это детская игра для человека, который имеет дело с десятилетиями, если не веками. Без сомнения, россияне отмахиваются от этой угрозы. Путин играет в долгую - он видел американских президентов и, вероятно, увидит спину Трампа. Пока кажется, что Украина вышла победителем. Но единственная вещь, которая является такой же постоянной, как Владимир Путин, - это непредсказуемость Трампа", - говорится в колонке.

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