Православный праздник сегодня носит народное название Марина Огненная.

17 июля православные чтят память великомученицы Марины Антиохийской - одной из самых почитаемых святых в этот летний день. Какие традиции связаны с праздником, что нельзя делать 17 июля, что подсказывают народные приметы, а также какой праздник сегодня церковный приходится на эту дату по старому стилю - рассказываем подробно в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом и старом календаре

17 июля в новом церковном календаре (30 июля - дата в старом) православные чтят память великомученицы Марины Антиохийской.

По преданию, Марина жила в III веке в Антиохии Писидийской (ныне - территория современной Турции). Она была из семьи языческого жреца Эдессия, рано осталась без матери и ее воспитала кормилица-христианка. Она и приобщила Марину к вере. В 12 лет девочка тайно крестилась, а отец, узнав об этом, от нее отрекся.

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Однажды Марина пасла овец, и ее заметил правитель Антиохии. Он так был восхищен ее красотой, что захотел девушку в жены. Но Марина не захотела выходить замуж за язычника и отрекаться от Христа - за это угодила в темницу, где пережила много пыток. Предание рассказывает, что именно тогдапроизошло чудо: земля содрогнулась, оковы упали с Марины, а над ней появилась голубка с венцом в клюве. Пораженные мучители стали молить о пощаде и прославлять Бога. Разгневанный правитель приказал казнить Марину и несколько тысяч человек, которые обратились в христианство.

Мощи великомученицы хранились в Константинополе вплоть до прихода крестоносцев в 1204 году.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще - в этот же день вспоминают перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 17 июля чествуют святителя Андрея, епископа Критского.

О чем просят у святой Марины, что можно и нельзя делать 17 июля

В этот день верующие обращаются к святой Марине с молитвами о защите дома и семьи от болезней. Считается, что великомученица способна отвести беды и несчастья, защитить посевы от непогоды, огня, вредителей и сохранить достаток в доме.

В народе этот день называли Маринин день или Марина Огненная, из-за грозы и молний, что обычно бывают сегодня. Считается, что молнии и грозовые дожди связаны с древней легендой о Марине, дочери морского царя, променявшей стихию на жизнь на земле. С тех пор отец гневается на нее и по сей день в день ее памяти посылает на землю огненные стрелы.

Согласно традициям, 17 июля принято делать генеральную уборку, а также отдавать ненужные вещи нуждающимся - чем больше отдашь, тем больше добра вернется. На стол в этот день ставят блюда из рыбы - уху, рыбные котлеты - верят, что это привлечет деньги и удачу в дом.

Церковь, как и в любой другой день, сегодня призывает избегать сквернословия, ссор, зависти, сплетен и злобы. Нельзя унывать и отказывать в помощи.

По приметам, 17 июля не стоит браться за важные дела, принимать серьезные решения или совершать крупные покупки- все будет зазря. Не советуют в этот день обсуждать планы и хвастаться ими, а также давать деньги в долг.

Наблюдать за грозой или за молнией сегодня - плохая примета, наоборот, следует закрыть окна, задернуть шторы. Нельзя во время бури выходить из дома, чтобы не навлечь беды. По этой причине день считается крайне опасным.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 17 июля - о чем предупреждает природа

По приметам дня можно узнать, какую ожидать осень и какой будет зима:

какая погода сегодня - такой же будет сентябрь;

день выдался жарким - к холодной зиме;

гремит - к дождливой осени и морозной зиме;

гроза – осень таже будет ненастной;

17 июля тепло и сухо - в сентябре будет погожая погода.

Если много чаек на воде в Маринин день, то впереди будут теплые дни.

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