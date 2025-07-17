По словам экспертов, общий вид листвы может помочь вам при сборе урожая.

Картофель, на который сейчас в Украине падаю цены, даёт несколько подсказок, сигнализирующих о том, что пора начинать его уборку. Эксперты Martha Stewart рассказали обо всех признаках, на которые следует обратить внимание.

Цветение

Известно, что картофель обычно цветёт примерно через 7 недель после посадки. После этого нужно подождать ещё пару недель. В это время цветки, скорее всего, опадут, и можно будет начинать собирать молодой картофель.

"Однако имейте в виду, что он будет меньше полностью созревшего картофеля и будет иметь более тонкую кожуру, поэтому он не подходит для длительного хранения", - сказано в статье.

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Срок созревания

Важно, что существует множество сортов картофеля, и сроки их уборки сильно различаются.

"Следите за датой посадки и используйте указанную дату созревания для каждого сорта. Затем следите за календарём, а также за любыми физическими признаками, которые может проявлять ваше растение. Если вы оставите картофель в земле слишком долго, он может сгнить, прорасти или на нём появятся белые пятна", - рассказал Трэвис Ки, основатель Lazy Dog Farm.

Изменения листков

По словам экспертов, листва - самый заметный и надёжный признак. По мере развития сезона листья картофеля начинают желтеть и коричневеть, а в конце концов, они увядают и погибают.

"Ваши растения картофеля могут выглядеть довольно жалко, приближаясь к 90-120-дневному сроку созревания. Но, хотите верьте, хотите нет, [они] всё ещё растут под землёй", - сказал Ки.

По их словам, общий вид листвы может помочь вам при сборе урожая. Мег Остин, инструктор по садоводству и фермер в пятом поколении, посоветовала:

"Как только листья начнут коричневеть, наблюдайте за ними в течение нескольких недель, пока они полностью не отомрут и не пожелтеют. Подождав несколько недель после отмирания растений, вы позволите подземным клубням обзавестись более толстой кожурой, что будет полезно для длительного хранения".

Утолщение кожуры

Можно провести небольшой эксперимент, выкопав пару клубней, а затем оценив их кожуру: она всё ещё настолько тонкая, что её легко стереть или кожура становится более толстой и жёсткой. Ответ поможет решить, стоит ли начинать уборку.

Ки советует периодически почесывать землю вокруг картофеля по мере его отмирания:

"Это также поможет вам понять, подходит ли он по размеру для уборки.Только не забудьте снова присыпать её землёй, чтобы она не позеленела от солнечного света".

Как правильно собирать картофель

При уборке картофеля важно не допустить его повреждения, чтобы он лучше сохранился при длительном хранении.

Эксперты советуют аккуратно разрыхлить почву вокруг картофельных кустов садовыми вилами, но не торопиться, стараясь случайно не повредить их. Нужно копайть глубоко, вытаскивать клубни вместе с землей и собирайть их.

Следите за прогнозом погоды во время уборки.

"Если идут обильные дожди, а ваши картофельные кусты отмирают, подумайте о более раннем сборе урожая. Созревающий картофель может сгнить, если почва слишком влажная, поэтому собирайте его заранее, чтобы этого не произошло. Мелкий картофель лучше, чем гнилой", - советует Ки.

По их словам, после уборки важно помнить о следующем этапе: дозревании.

"Просушка делает кожуру картофеля более жёсткой и продлевает срок её хранения", - сказала Остин.

Она рекомендует положить картофель на газету в прохладном, тёмном и хорошо проветриваемом месте при температуре около 10-15 градусов Цельсия.

"Примерно через две недели кожура станет жёсткой. Удалите все крупные комки грязи - картофель ни в коем случае нельзя мыть перед хранением - и отберите все повреждённые клубни, которые следует съесть, а не хранить", - добавила она.

Как вкусно сварить или пожарить молодую картошку

Известно, что молодую картошку готовят поздней весной или летом, когда выкапывают новый урожай корнеплодов. Каждой хозяйке стоит знать, как вкусно приготовить молодую картошку. Униан рассказал, как ее отварить и пожарить.

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